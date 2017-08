Nach der schweren Explosion in einer Gießener Shisha-Bar sind Haftbefehle wegen versuchten Mordes gegen die beiden Tatverdächtigen erlassen worden. Bei den weiteren Ermittlungen spielen zwei Autos eine wichtige Rolle.

Nach einem Brand und einer schweren Explosion in einer Shisha-Bar in der Gießener Innenstadt ist gegen zwei tatverdächtige Männer Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Feuer waren in der Nacht zum Donnerstag elf Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und Schnittwunden.

Verdächtiger in Spezialklinik

Einer der beiden mutmaßlichen Täter, ein 23 Jahre alter Mann aus der Nachbargemeinde Fernwald, hatte sich wenige Stunden nach der Tat der Polizei gestellt. Der zweite Tatverdächtige, ein 22-Jähriger aus Öhringen in Baden-Württemberg, wurde bei Explosion schwer verletzt. Er hatte sich nach dem Brand in einem Krankenhaus gemeldet. Derzeit befindet er sich in einer Spezialklinik und kann noch nicht vernommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt gegen beide Männer wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Sie sollen das Feuer gelegt haben, bei dem es wahrscheinlich zu einer Verpuffung mit anschließender Explosion gekommen war. Die Bar und ein angrenzendes Wohnhaus wurden so stark beschädigt, dass die Gebäude einsturzgefährdet sind. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen hunderttausend Euro. Zum Tatmotiv konnte die Polizei auch am Freitag noch keine Aussagen treffen.

Suche nach Fluchtwagen

Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Für die weiteren Nachforschungen seien insbesondere zwei Autos wichtig und Zeugen, die etwas zu deren Verbleib sagen können. Die Wagen - ein heller sowie ein grauer Opel - wurden demnach von den Verdächtigen genutzt, konnten bislang aber nicht gefunden werden. Ein Fahrzeug soll auch als Fluchtauto gedient haben.