Das Landgericht in Gießen

Das Landgericht in Gießen Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Psychisch Kranke in Online-Forum kennengelernt

Er hatte sich übers Internet mit einer psychisch kranken Frau verabredet, um sie zu erhängen: Nun ist ein 57-Jähriger in Gießen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Das Landgericht Gießen sprach den 57-Jährigen am Dienstag schuldig, den labilen Zustand einer jungen Frau aus Leipzig ausgenutzt zu haben. Dafür wurde er zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Der Verurteilte aus dem Kreis Limburg-Weilburg hatte die 23-Jährige im Online-Forum einer Selbsthilfegruppe für psychisch Kranke und Suizidgefährdete kennengelernt. Er bot ihr an, sie in Gießen an einem Galgen zu erhängen.

Fernsehteam gibt entscheidenden Hinweis

Der Angeklagte beim Prozessauftakt im Landgericht Gießen. Bild © hr

Der Plan konnte Anfang des Jahres dank der Recherchen eines Fernsehteams vereitelt werden, das der Polizei einen Hinweis gab. Daraufhin folgte die Festnahme. Der Angeklagte hatte nach Überzeugung des Gerichts sexuell motivierte Tötungsabsichten ausleben wollen. Ein Gutachter hatte ihm sexuellen Sadismus attestiert. Die Leipzigerin habe ungeachtet ihres Einverständnisses die Tragweite des Vorhabens nicht überblicken können, betonte die Vorsitzende Richterin.

Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Sie hatte am selben Tag die Freiheitsstrafe von sieben Jahren wegen der Vorbereitung eines Verbrechens - in diesem Fall Mord - gefordert. Der Angeklagte bestritt das Vorhaben und behauptete, es sei um "Rollenspiele" gegangen. Die Verteidigung verzichtete auf ein Plädoyer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.