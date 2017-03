Der Hauptangeklagte beim Prozessauftakt in Darmstadt um Schüsse auf eine Flüchtlingsunterkunft in Dreieich.

Der Hauptangeklagte beim Prozessauftakt in Darmstadt um Schüsse auf eine Flüchtlingsunterkunft in Dreieich. Bild © picture-alliance/dpa

Weil sie auf eine Flüchtlingsunterkunft in Dreieich geschossen haben, müssen zwei Männer mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein Dritter wurde am Dienstag in Darmstadt wegen Beihilfe verurteilt.

Das Landgericht Darmstadt sprach die beiden 28 Jahre alten Hauptangeklagten der fahrlässigen Körperverletzung und unerlaubtem Waffenbesitz schuldig. Sie erhielten Haftstrafen von dreieinhalb Jahren beziehungsweise drei Jahre und neun Monate. Ein 27 Jahre alter Komplize wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine höhere Strafe wegen versuchten Mordes gefordert.

Der Fall hatte Anfang 2016 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Sechs Schüsse waren damals auf eine Flüchtlingsunterkunft im Dreieicher Ortsteil Dreieichenhain abgefeuert worden. Ein 23-jähriger Asylbewerber wurde am Bein getroffen und verletzt. Zunächst war von einem fremdenfeindlichen Motiv für die Tat ausgegangen worden.

Nachdem die Täter mithilfe von Zeugenaussagen gefasst werden konnten, erhärtete sich der fremdenfeindliche Verdacht jedoch nicht. Stattdessen ging es um einen Beziehungsstreit. Einer der beiden Hauptangeklagten hatte es auf einen Nebenbuhler abgesehen, der sich an seine Freundin heran gemacht haben soll. Diesem wollten die Täter einen Denkzettel verpassen.

Adressirrtum führte Täter zu Flüchtlunterkunft

Im Laufe des Prozesses stellte sich heraus, dass sich die Angeklagten in der Adresse geirrt hatten. Sie tippten "Gleisstraße" statt "Kleiststraße" in ihr Navigationssystem ein und landeten so vor der Flüchtlingsunterkunft. Der vermeintliche Nebenbuhler wohnte zwei Kilometer weiter.

Auch ohne fremdenfeindlichen Hintergrund und trotz der Ortspanne sah die Anklage Merkmale für einen versuchten Mord. Die Männer hätten bewusst den Tod der Hausbewohner in Kauf genommen. Der Richter erkannte in seiner Urteilsbegründung aber keine zweifelsfreien Merkmale für einen Mordversuch.

Die Angeklagten hatten die Schüsse zu Beginn des Proztesses gestanden, bestritten aber eine Tötungsabsicht. Die Schüsse waren von einem der beiden Haupttäter begangen worden. Der andere Hauptangeklagte hatte die Waffe besorgt. Der dritte Mann saß während der Tat im Auto. Zudem war bei einem der beiden Hauptangeklagten noch ein Kilogramm Marihuana gefunden worden.