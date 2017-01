Mit einem windigen Geschäftsmodell hat ein Mann aus Hanau kaputte Schuhe nach Afrika verkauft. Darunter waren auch in Afrika unbrauchbare Winterschuhe. Nun wurde er verurteilt.

Er kaufte Schuh-Abfall aus Neapel ein und verscherbelte die Ware weiter nach Afrika: Ein Hanauer ist am Montag wegen betrügerischem Handel mit kaputten Schuhen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Die Richter des Frankfurter Landgerichts stellten fest, er habe die Schuhe weder wie vorgesehen desinfiziert noch seien sie für Afrika überhaupt brauchbar gewesen. Er schickte dem Urteil zufolge Container voll mit Winterschuhen, Stöckelschuhe, Hotelschlappen und warme Hausschuhe in verschiedene afrikanische Staaten.

Richter: "Der Sinn des Gewerbes war Betrug."

Mit dieser Masche betrog der Hanauer seine Geschäftspartner in Afrika um mehr als 650.000 Euro. "Auch in Afrika wird nicht alles gehandelt", sagte der Vorsitzende Richter: "Der Sinn dieses Gewerbes war Betrug." Für den Handel mit Schuhen gebe es feste Standards: Die Schuhe seien statt in der angegebenen A- und B-Qualität in sogenannter Pakistan-Qualität gewesen. In der A- und B-Qualität geht es vorrangig um gut erhaltene Leder- und Turnschuhe.

Container voll mit unbrauchbaren Schuhen

Die Partner in Afrika standen außerdem vor dem Problem, dass sie haufenweise unbrauchbare Schuhe auf eigene Kosten entsorgen mussten - oder die Container erst gar nicht eingeführt werden konnten.

Mit ihrem Urteil lagen die Richter noch über dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Einen Helfer verurteilte das Gericht zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe und 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Der Lagerist habe bei der Abwicklung der illegalen Geschäfte geholfen.