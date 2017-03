Landgericht und Amtsgericht in Frankfurt

Landgericht und Amtsgericht in Frankfurt

Die beiden Hauptangeklagten im Prozess um millionenschwere Betrügereien der Frankfurter Immobiliengesellschaft S&K haben Geständnisse abgelegt. Sich selbst attestierten sie schäbiges Geschäftsgebaren.

Knapp anderthalb Jahre nach Beginn des Prozesses gegen Verantwortliche der Immobiliengruppe S&K haben die beiden Hauptangeklagten am Dienstag vor dem Frankfurter Landgericht gestanden. S&K-Gründer Stephan S. ließ am Dienstag über seinen Verteidiger erklären, dass er "die volle Verantwortung" für die ihm zur Last gelegten Taten übernehme. Sein früherer Kompagnon Jonas K. bezeichnete das S&K-Geschäftsmodell als "schäbig und einfallslos" und sich selbst als "dumm und gierig" und entschuldigte sich bei den Geschädigten.

Allerdings erklärten die früheren Gesellschafter, es sei nie um die Etablierung eines Schneeballsystems gegangen. Die Angeklagten sollen rund 11.000 Anleger um zusammen 240 Millionen Euro geprellt haben, um damit ihren extrem aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. In den Villen der Gesellschafter wurden laut Anklage exzessive Partys gefeiert. Unter anderem sollen sie nach dem Vobild der Comicfigur Dagobert Duck in Geld gebadet haben.

Staatsanwaltschaft will Betrugsvorwurf fallen lassen

Den Geständnissen war eine Absprache zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigern und Richtern vorausgegangen. Im Falle von Geständnissen sind den Hauptangeklagten Freiheitsstrafen in Höhe von achteinhalb beziehungsweise neuneinhalb Jahren in Aussicht gestellt worden. Außerdem will die Staatsanwaltschaft den Betrugsvorwurf fallen lassen.

Der Prozess war bislang von heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Anklägern und den Verteidigern gekennzeichnet. Erst als die Staatsanwälte ausgetauscht wurden, beruhigte sich die Atmosphäre. Ein Urteil wird im Frühsommer erwartet.

Erster Angeklagter bereits verurteilt

Anfang Dezember war im Zuge des Prozesses ein erster Angeklagter zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der 50 Jahre alte Wertpapierhändler hatte sich wegen schwerer Untreue und Anstiftung dazu strafbar gemacht, urteilte das Gericht. Er hatte ihm anvertraute Anlegergelder in das Schneeballsystem der S&K gelenkt.

