Dramatisches Ende einer Zwangsräumung in Hochheim am Main: Als ein Mann das Haus verlassen sollte, zündete er es an. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt.

Feuerwehr-Großeinsatz am Mittwochvormittag in Hochheim am Main (Main-Taunus): Erst verbarrikadierte sich ein 30 Jahre alter Mann in einem Haus, dann setzte er es in Brand. "Derzeit ist wahrscheinlich, dass eine Zwangsräumung des Hauses das Motiv für die Tat sein könnte", teilte die Polizei mit.

Der Bewohner hatte nach Informationen von wiesbaden112.de im Erdgeschoss Feuer gelegt, als die Polizei die Räumung durchsetzen wollte. Dann flüchtete er nach draußen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und Atemschutzgeräten an. Nach knapp vier Stunden war der Brand gelöscht.

Gegen den Mann wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Zwei Feuerwehrleute erlitten beim Einsatz nach Angaben der Polizei leichte Rauchgasvergiftungen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 50.000 Euro entstanden.