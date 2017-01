Eine selbst gebaute Katzenklingel hat in Kassel für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Die Beamten verwechselten die Konstruktion mit einer Bombe und ließen das Haus räumen.

So viel Aufregung um eine streunende Katze: In Kassel ist am Donnerstag ein Wohnhaus geräumt worden, weil Polizisten eine Katzenklingel mit einer Bombe verwechselt haben. Wie die Polizei mitteilte, hätten Beamte die verdächtige Konstruktion zufällig bei einem Einsatz entdeckt und sofort Alarm geschlagen.

Wie im Bild zu sehen ist, handelte es sich dabei um eine am Türrahmen befestigte Pappschachtel und ein mit Elektrodrähten verbundenes Buch. Nachdem auf Klopfen an der Haustür niemand reagierte, sperrten die Polizisten den Eingang zum Mehrfamilienhaus, evakuierten das Gebäude und alarmierten Sprengstoffexperten und einen Spürhund.

Bewohnerin kann für Aufklärung sorgen

Noch während der Räumung öffnete sich plötzlich die Wohnungstür - "zur Überraschung der eingesetzten Beamten", wie die Polizei schreibt. Die Bewohnerin habe sichtlich verdutzt auf die Einsatzkräfte reagiert und schnell für Aufklärung gesorgt. Bei dem "gefährlichen" Konstrukt handelte es sich um eine Katzenklingel.

Tippt die streunende Katze der Frau auf die Pappschachtel, klingelt es in der Wohnung und die Besitzerin kann ihrem Tier aufmachen. Die Polizei konnte daher den Einsatz abbrechen, riet aber laut Mitteilung zu "Abbau oder Optimierung der Konstruktion".