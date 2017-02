Mit schweren Vergiftungserscheinung sind eine 89-Jährige und ihr 57 Jahre alter Sohn aus dem osthessischen Kirtorf in eine Klinik gebracht worden. Schuld war Kohlenmonoxid. Auch Rettungskräfte traf es.

Ihr und ihrem Sohn war es schlimm übel. Also schlug eine 89 Jahre alte Frau aus dem Kirtorfer Stadtteil Lehrbach (Vogelsberg) am Dienstagmorgen über den Hausnotruf Alarm. Es war höchste Zeit: Die Rettungskräfte stellten bei Messungen fest, dass erhöhte Kohlenmonoxidwerte (CO) schuld waren.

Die Hausbewohnerin und ihr 57 Jahre alter Sohn kamen mit schweren Vergiftungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Einsatz atmete auch die zweiköpfige Besatzung eines Rettungswagens zu viel von dem Gas ein. Mit leichten Vergiftungen kamen sie in ein Krankenhaus.

Geruchlos, farblos, tödlich

Möglicherweise kam das Kohlenmonoxid aus einer kaputten Heizung. Die Ermittlungen dauern noch an. CO ist farb- und geruchlos und hochgiftig. Unfälle mit CO führen immer wieder zu Verletzten und Toten.

Vor kurzem starben in Arnstein in Unterfranken sechs junge Menschen nachts in einer Gartenlaube an einer Vergiftung. Schuld war möglicherweise ein mit Benzin betriebenes Stromaggregat.