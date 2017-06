Wer auf Facebook und Co. Hass sät, erntet Schwierigkeiten mit der Justiz: Das Bundeskriminalamt hat am Dienstag Wohnungen in ganz Deutschland durchsucht. Ein Wiesbadener muss sich wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten.

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist am Dienstag in mehreren Bundesländern gegen Hasskriminalität im Netz vorgegangen. Vom frühen Morgen an seien 23 Polizeidienststellen in 14 Bundesländern - darunter Hessen - im Einsatz gewesen, hieß es in einer BKA-Pressemitteilung.

In einem Fall kam die Polizei am Morgen zu einem Mann im Wiesbadener Stadtteil Biebrich, um Beweismittel zu sichern. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Bundesjustizminister sagt Hetzern den Kampf an

Die Beamten durchsuchten Wohnungen und vernahmen Verdächtige. Die verfolgten Taten seien überwiegend politisch rechts motivierte Volksverhetzungen. Außerdem gehe die Polizei unter anderem gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger und zwei politisch links motivierte Täter vor. Anlass ist der Aktionstag gegen Hasspostings.

"Die Entschlossenheit der Behörden ist ein wichtiges Signal. Wer strafbare Inhalte im Netz verbreitet, wird konsequent verfolgt und zur Rechenschaft gezogen", erklärte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) in einer Mitteilung. Wer die Meinungsfreiheit schützen wolle, dürfe nicht tatenlos zusehen, wie der offene Meinungsaustausch durch strafbare Bedrohung und Einschüchterung unterbunden werde.

Sendung: hr-iNFO, 20.06.2017, 12.00 Uhr