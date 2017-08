Flughafen und Frankfurter Hauptbahnhof dicht, Bäume umgestürzt, Keller überschwemmt: Über dem Rhein-Main-Gebiet hat sich ein kräftiges Unwetter entladen. Im Taunus setzte ein Blitz ein Reihenhaus in Brand.

Es dauerte nur eine gute halbe Stunde. Aber das Unwetter, das sich am Dienstagnachmittag über dem Rhein-Main-Gebiet entlud, hatte es in sich - vor allem für Frankfurt. Starkregen, Blitz und Donner legten vorübergehend den kompletten Flugverkehr und weite Teile des Bahnverkehrs in der Stadt lahm.

Eine knappe Stunde lang ruhte die Abfertigung auf dem Vorfeld des Flughafens. Der Hauptbahnhof war gesperrt - der Zugverkehr samt S-Bahnen in Frankfurt legte ebenfalls eine Zwangspause ein.

Blick auf die Frankfurter Innenstadt im Unwetter - kaum zu sehen Bild © @sven_liebert (via Twitter)

Die Abfertigung sei wegen der Blitzgefahr eingestellt worden, sagte ein Fraport-Sprecher. Weder Starts noch Landungen waren von 14.30 bis 15.10 Uhr möglich. Das führte auch noch später zu Verzögerungen und Annullierungen. Rund 50 Flugausfälle waren es bis zum späten Nachmittag.

Mit weiteren Verspätungen und Ausfällen bis zum Abend ist zu rechnen. "Wir müssen abwarten, wie wir das jetzt aufholen", sagte der Flughafensprecher. Fluggäste waren wegen des Unwetters gebeten worden, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einzufinden. Darüber hinaus empfahl Fraport, den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.

Zwangspause für Bahnverkehr

Aber es traf nicht nur den Flughafen: Der Zugverkehr im Raum Frankfurt wurde um 14.47 Uhr gestoppt, wie ein Bahnsprecher sagte. Es traf auch alle S-Bahnen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte.

Am Frankfurter Hauptbahnhof kam es auch nach dem Gewitter noch zu Verspätungen Bild © Tom Klein/hr

Um 15.20 Uhr sei es dann wieder langsam angerollt. Bis man wieder im Regelbetrieb sei, werde es aber noch eine Weile dauern. Über Schäden sei ihm bislang nichts bekannt, sagte der Bahnsprecher.

Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben in der Stadt bis 15.30 Uhr schon rund 100 Einsätze absolviert. Eineinhalb Stunden später waren es schon 230 Einsatzorte - unter anderem, weil Bäume auf parkende Autos gekippt waren. Im Stadtteil Preungesheim fegte der stürmische Wind ein Flachdach von einem Haus. Feuerwehrleute halfen mit einer provisorischen Plane.

Aber auch andernorts mussten Feuerwehrleute ausrücken: In Rüsselsheim lief das Parkhaus der Polizei voll Wasser. Im Kelkheimer Stadtteil (Main-Taunus) schlug ein Blitz in ein Reihenhaus ein und setzte das Dach in Brand. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen. Auf den Autobahnen hatten Fahrer mit Aquaplaning zu kämpfen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor für zehn Landkreise in der Südhälfte Hessens Unwetterwarnungen ausgegeben. Die Gewitter kamen von Südwesten her nach Hessen. Gewarnt wurde vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis 105 km/h, vor heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel.