Schwitzt du noch oder regnet's schon? Mit Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke sind am Montag in Hessen neue Allzeit-Mai-Rekorde aufgestellt worden. Erste Gewitter wurden am Nachmittag im Süden und Osten gemeldet.

Fuerteventura: 24 Grad windig. Gardasee: 19 Grad wolkig. Kreta: 20 Grad Schauer. Während in den Urlaubshochburgen der Sommer derzeit noch ein wenig auf sich warten lässt, herrscht hierzulande der Ausnahmezustand. "Deutschland ist die heißeste Region in ganz Europa. Und Hessen liegt mittendrin", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger zur aktuellen Wetterlage.

Heiß, heißer, Hessen

Nach dem bisher wärmsten Tag des Jahres am Sonntag wurden am Montag die nächsten Bestmarken erreicht. Mit offiziell gemessenen 33 Grad in Darmstadt, 32,6 Grad in Frankfurt und 31,9 Grad in Bad Nauheim (Wetterau) wurden am Nachmittag sogar regionale Allzeit-Mai-Rekorde gebrochen. Der seit 125 Jahren bestehende absolute hessische Mai-Rekord von 34,8 Grad wurde vorerst nicht ganz erreicht. "Das sind Werte wie an den Hundstagen Ende Juli und Anfang August", sagt Staeger.

Erste Gewitter im Süden und Osten

Doch es bleibt vermutlich nicht bei eitel Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend drohen Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. "Sie können lokal ziemlich heftig ausfallen", warnt der hr-Experte, "auch Keller können volllaufen." Anders als am Sonntag, als lediglich Teile Nordhessens und des Rhein-Main-Gebiets von kleineren Gewittern betroffen waren, sei das Potenzial am Montag ungleich höher.

Erste Regengüsse gingen bereits in Spessart, Odenwald und Rhön nieder. Neben einem Blick zum Himmel empfiehlt Staeger auch die Überprüfung der aktuellen Warnungen und des Regenradars. Erst rund eine halbe Stunde im Voraus ließe sich ein lokales Gewitter vorhersehen.

Ab Mittwoch durchatmen

Wer auf Abkühlung ohne Blitz und Donner hofft, der muss sich noch ein wenig gedulden. Nach einem "Übergangstag" am Dienstag, an dem bei bis zu 30 Grad erneut Gewitter auftreten können, beruhigt sich das Wetter ab Mittwoch. Bei Werten bis zu 26 Grad soll es dann überwiegend sonnig und trocken bleiben. "Die Schwüle nimmt ab und man kann wieder durchatmen", berichtet Staeger.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter, 29.05.2017, 19.15 Uhr