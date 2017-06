Gleich zweimal sind metallbeschichtete Heliumballons in der Frankfurter Bahnstation Hauptwache in die Oberleitung geflogen und haben für Aufregung bei Fahrgästen und Verspätungen im Rhein-Main-Gebiet gesorgt. Den Ballonverteiler will sich jetzt die Polizei vorknöpfen.

Zweimal sind am Donnerstagabend metallbeschichtete Heliumballons in der Oberleitung der Frankfurter S-Bahn gelandet und haben für Aufregung bei den Fahrgästen und für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt.

Gegen 21 Uhr kam es an der Station Hauptwache an einer S-Bahn zu einem lauten Knall, wie eine Polizeisprecherin hessenschau.de sagte. Ein Fahrgast hatte offenbar beim Einsteigen einen Heliumballon losgelassen, der in die Oberleitung flog und explodierte.

Passagiere rennen davon

Unter den Fahrgästen kam es zu großer Unruhe, viele verließen fluchtartig die S-Bahn. Laut Augenzeugen ließen manche sogar ihre Fahrräder in der Bahn zurück. Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe ein.

Bahn und Bundespolizei kontrollierten daraufhin die Oberleitung auf Schäden. Die S-Bahn in Richtung Hanau musste rund eine halbe Stunde stehenbleiben. Nachfolgende Züge verspäteten sich.

Frau stürzt und verletzt sich

Schon am frühen Abend war nach Polizeiangaben ein Ballon in die Oberleitung geraten. Dabei habe sich eine so sehr Frau erschreckt, dass sie stürzte und sich an der Hand verletzte. Zu Problemem im S-Bahn-Verkehr war es bei dem ersten Zwischenfall noch nicht gekommen.

Die Heliumballons stammten offenbar von einer Verteilaktion vor einem Kaufhaus an der Hauptwache. Herrenlose metallbeschichtete Ballons sorgen immer wieder für Störungen im Zugverkehr. Polizei und Bahn kündigten an, mit dem Verteiler der Ballons zu sprechen.