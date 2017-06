Ein Heliumballon hat am Samstag den S- und U-Bahn-Verkehr an der Frankfurter Hauptwache lahmgelegt und bei Fahrgästen für Aufregung gesorgt. Es war bereits der dritte Vorfall dieser Art innerhalb kürzester Zeit.

Erneut hat ein metallbeschichteter Heliumballon am Samstag den Bahnverkehr am Knotenpunkt Hauptwache in Frankfurt zum Erliegen gebracht. Wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte, war der Ballon gegen 17.40 Uhr in die Oberleitung geraten und dort mit einem lauten Knall explodiert. Ein S-Bahnfahrer habe den Vorfall beobachtet.

Nach dem Knall flüchteten Passagiere teilweise überstürzt aus der Station. Die Bundespolizei bat die Fahrgäste mit Durchsagen darum, die Hauptwache zu räumen. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, weil die Lage zunächst noch unübersichtlich war. Die Oberleitung wurde auf mögliche Schäden überprüft.

Im S- und U-Bahnverkehr kam es in der Folge zu Verspätungen und Ausfällen. Nach den Angaben einer Bahnsprecherin lief der Verkehr ab kurz nach 18 Uhr wieder an.

Immer wieder Heliumballons

Immer wieder sorgen herrenlose Heliumballons für Störungen im Zugverkehr. Erst am Donnerstag hatte es zwei solcher Vorfälle an der Hauptwache gegeben. Auch dort waren die Ballons in der Oberleitung explodiert. Unter den Fahrgästen kam es zu großer Unruhe, eine Frau stürzte und verletzte sich an der Hand.

Die Ballons stammten am Donnerstag offenbar von einer Verteilaktion vor einem Kaufhaus an der Hauptwache. Polizei und Bahn kündigten an, mit dem Verteiler der Ballons zu sprechen. Woher der Ballon vom Samstag stammte, war unklar.