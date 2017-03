Der Präsident der Gießener Hells Angels, Aygün Mucuk, wurde von mindestens zwei Tätern erschossen. In der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" verriet Staatsanwalt Thomas Hauburger neue Ermittlungsdetails.

Im Fall des Anfang Oktober 2016 erschossenen Gießener Hells-Angels-Präsidenten Aygün Mucuk gehen die Ermittler derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Bei der Tat sei aus zwei Waffen gefeuert worden, darunter eine auffällige Maschinenpistole. Das berichtete der Gießener Staatsanwalt Thomas Hauburger am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst".

Von 17 statt 16 Kugeln getroffen

Bislang war nur bekannt gewesen, dass der Präsident des Gießener Hells Angels-Charter durch mindestens 16 Kugeln getötet worden war. In der Sendung wurde klar, dass den 45-Jährigen 17 Schüsse aus kurzer Distanz trafen. Tatort war das damalige Clubheim der Gießener Hells Angels im benachbarten Wettenberg. Mucuk galt als Führungsfigur der türkisch geprägten Hells Angels aus Mittelhessen.

Seit der Bluttat suchen Staatsanwaltschaft und Polizei innerhalb und auch außerhalb der Rockerszene nach den Tätern. Die Untersuchungen sind umfangreich und schwierig, auch, weil es nach Angaben der Ermittler um ein Milieu gehe, "wo die Kooperationsbereitschaft" gering sei.

Die Ermittler erhoffen sich von dem TV-Auftritt neue Erkenntnisse in dem Fall und insbesondere Hinweise zu den verwendeten Waffen.

Aygün Mucuk wurde 2014 angeschossen

Aygün Mucuk, der als Anführer der türkischen Strömung innerhalb der Hells Angels galt, war bereits 2014 im Frankfurter Bankenviertel vor einem Club angeschossen und schwer verletzt worden. Seinerzeit war es den Ermittlungen zufolge um einen Streit der türkisch geprägten Rocker aus Gießen mit den alteingesessenen Frankfurter Hells Angels gegangen. Der Machtkampf, der vor allem wegen der Gründung einer Ortsgruppe in Gießen eskaliert sein soll, hatte fünf Verletzte nach Schüssen gefordert.

Altrocker und die so genannten jungen Wilden, vorwiegend mit türkischem Migrationshintergrund, geraten seit Jahren immer wieder aneinander. Dabei geht es um Machtansprüche. Zuletzt war es zu einer Schießerei am Himmelsfahrtstag in der Frankfurter Innenstadt gekommen. Auch dabei waren offenbar Auseinandersetzungen verschiedener Hells-Angels-Gruppen der Auslöser. Ein Tatverdächtiger, der rund eine Woche nach den Schüssen gefasst wurde, sitzt seither in Haft. Nach einem weiteren Verdächtigen wird noch gesucht.