Was ist denn da los? Nobelpreisträgerin Müller vermisste am Dienstagabend in Gießen ihr Auto. Bild © picture-alliance/dpa

Während sie in der Uni aus ihren Werken vorlas, wurde draußen ihr Auto an den Haken genommen: Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller musste nach einer Veranstaltung in Gießen erst mal ihren Wagen auslösen.

Das literarische Werk von Herta Müller, so befand die Nobelpreisjury im Jahr 2009, zeige "mittels der Verdichtung der Poesie Landschaften der Heimatlosigkeit". Am vergangenen Dienstagabend befand sich allerdings erst mal Müllers Auto in der Heimatlosigkeit, aufgrund der Verdichtung der Parkplatzlandschaft vor der Gießener Uni. Präziser gesagt: Das Fahrzeug der Nobelpreisträgerin wurde abgeschleppt, während sie in der Aula der Uni vor 430 Zuhörern aus ihren Werken vorlas.

Denn Müller und ihr Ehemann hatten ihren Wagen vor der Garage eines benachbarten Arztes geparkt. Der musste abends zu einem Einsatz, kam nicht weg und ließ das Auto abschleppen. Und die Weltliteratin musste nach ihrer Lesung erst mal zum städtischen Bauhof, um ihr Fahrzeug auszulösen. Zuerst hatte die Gießener Allgemeine über den Vorgang berichtet.

Eine "Verkettung unglücklicher Umstände"

Dass Müller vor der Arztpraxis parkte, war nicht etwa Unachtsamkeit, sondern vor allem die Folge einer "Verkettung unglücklicher Umstände", wie es von der Uni heißt. Denn Müllers Lesung war eine gemeinsame Veranstaltung des Literarischen Zentrums Gießen mit der Universität.

Normalerweise ist bei Uni-Veranstaltungen der Parkplatz hinter dem Hauptbau für Gäste geöffnet, an diesem Abend blieb die Schranke allerdings unten - in der Verwaltung war untergegangen, dass die Hochschule auch beteiligt war. Das hatte auch bei vielen Gästen für Ärger gesorgt.

Gut gemeint, aber nicht gut gemacht

Die Gäste oder Müller hätten dort zwar trotzdem parken können, hätten aber eben ein Ticket ziehen müssen - egal ob Besucher oder Nobelpreisträgerin. Das wollten die Veranstalter dem berühmten Gast offenbar nicht zumuten.

Wie der Gießener Anzeiger berichtet, wollten sie es Müller so einfach wie möglich machen, und hatten mit einem Bekannten in der Nähe abgesprochen, dass Müller ihr Auto vor seinem Haus parken darf. Nur war dadurch die Ausfahrt des Arztes blockiert, der offenbar nicht informiert war. Und Frau Müller und ihr Mann durften erst einmal einen Ausflug ins Gießener Umland unternehmen.

