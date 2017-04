Ein Kreuzchen, das sich lohnt - in seltenen Fällen

Ein Kreuzchen, das sich lohnt - in seltenen Fällen

Ein noch unbekannter Hesse hat als Einziger bundesweit den Jackpot im Spiel 77 geknackt. Er kassiert 3,9 Millionen Euro - wenn es nicht ganz dumm läuft.

Niemand sonst in Deutschland hat die richtige siebenstellige Gewinnzahl 2152168 getippt. Einzig ein noch unbekannter Spieler, der seinen Lottoschein vor der jüngsten Ziehung am Samstag in einer Annahmestelle im Landkreis Gießen abgab. Er muss sich den Gewinn daher mit niemandem teilen. Auf ihn wartet eine Summe von 3.877.777 Euro.

Jetzt muss sich der Neu-Millionär allerdings auch melden, um den Gewinn zu erhalten. Denn er hatte laut Lotto Hessen keine Kundenkarte. In dem Fall wäre das Geld automatisch überwiesen worden. Für seinen Glückstreffer hatte der Gewinner vom Wochenende einen Lottoschein mit mehreren Wochen Laufzeit und zwei ausgefüllten Kästchen abgegeben - und eben zusätzlich ein "Ja"-Kreuzchen beim Spiel 77 gesetzt.

Richtige Zahlen, aber nicht getippt

Im vergangenen Jahr verpassten nach Angaben von Lotto Hessen neun Hessen die Gelegenheit, über die Zusatzlotterien Millionär zu werden: Sie hatten die richtigen Zahlen auf dem Schein, die Spiele aber nicht angekreuzt.

Erst vor kurzem war ein Mann aus dem Kreis Gießen mehrfacher Millionär geworden. Der Rentner hatte im März den Lotto-Jackpot mit fast 5,9 Millionen Euro geknackt. Insgesamt wurden laut Lotto Hessen beim Lottospielen seit der Einführung des Euro elf Menschen zu Millionären.

