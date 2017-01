Seit über zwei Wochen bibbern die Hessen bei frostigen Temperaturen weit unter Null. Eine kleine Erholung gibt's am kommenden Wochenende. Aber eine Gefahr für das Wintersport-Wochenende in den hessischen Mittelgebirgen bedeutet das nicht.

Noch ist die klirrende Kälte nicht vollends überstanden. Bis zum Wochenende bleibe es noch so eisig kalt, sagt hr-Metereologe Konstantin Krüger am Mittwoch. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen örtlich beispielsweise noch einmal auf bis zu minus 13 Grad.

"Aber das geht nicht so weiter", sagt der Metereologe. "Am Wochenende wird es ein bisschen wärmer. Die größte Kälteperiode ist dann erstmal vorbei."

Hoch "Christa" sei dank: Am Samstag und Sonntag erreichen die Temperaturen nach wochenlangem Dauerfrost wieder Werte über Null. Vier bis sechs Grad plus könne es tagsüber in ganz Hessen geben. Auch die Sonne lässt sich wieder öfter sehen.

Keine Gefahr für den Wintersport

Eine Gefahr für den Wintersport sieht Krüger darin aber nicht. "Der Schnee braucht seine Zeit, bis er schmilzt", erklärt er. "In den Mittelgebirgen bleiben die Skibedingungen auch am Wochenende weiter super."

Wie es nach dem milden Wochenende weiter geht, stehe noch nicht genau fest. Die Wettermodelle seien noch nicht eindeutig, so der Meteorologe.

Wochenlange Eiseskälte

Klar ist, die Kältewelle ist zumindest am Wochenende vorübergehend vorbei. Die hat Hessen seit über zwei Wochen fest im Griff: Minus 17 Grad im nordhessischen Burgwald, minus 13 Grad in Bebra, minus elf Grad in Darmstadt oder minus neun Grad in Frankfurt. Durch den kalten Winter können sich Schlittschuhläufer auf vielen Gewässern austoben.

Am vergangenen Wochenende waren zum Beispiel Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler auf dem Weiher im Frankfurter Ostpark unterwegs. Ein seltenes Vergnügen, sagte Bernd Roser vom Grünfächenamt Frankfurt am Montag zu hessenschau.de: "Wir haben das zuletzt 2012 erlebt, dass die Temperaturen mehrere Nächte hintereinander unter dem Gefrierpunkt liegen und tagsüber nicht viel darüber."

Auf dem Main bildete sich am Montag Treibeis. Zahlreiche Schollen trieben auf dem Fluss.

Hessens Landwirte freuen sich indes über das knackig kalte Winterwetter. Die tiefen Temperaturen seien gut für die Böden, erklärte ein Sprecher des Hessischen Bauernverbandes. Die gefrorene Feuchtigkeit lockere die Schollen auf. Auch die Waldbauern freuen sich über die Kälte. Schädlinge würden durch die Temperaturen auf natürliche Weise dezimiert, so der Geschäftsführer des Hessischen Waldbesitzerverbandes, Christian Raupach.