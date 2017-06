Nach dem tödlichen Feuer im Londoner Grenfell-Tower sollen alle alten Hochhäuser in Hessen auf Brandsicherheit überprüft werden. Das trägt Wirtschaftsminister Al-Wazir den Kommunen auf - einige haben ohnehin schon damit angefangen.

Es geht um Hochhäuser, die vor 1984 erbaut wurden. Bis zu jenem Jahr waren brennbare Stoffe in der Fassade nicht explizit verboten. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will laut einer Mitteilung vom Freitag von den Städten und Kreisen zunächst wissen, wie viele dieser älteren Hochhäuser es gibt.

Dann soll überprüft werden, ob die Fassaden möglicherweise brennbare Stoffe enthalten - etwa den Dämmstoff Polystyrol, auch bekannt unter dem Produktnamen Styropor. Wenn solche Materialien verbaut sind, dann soll die Bauaufsicht über weitere Maßnahmen entscheiden. Der Landesfeuerwehrverband spricht sich für ein Verbot dieses Dämmstoffs aus.

Al-Wazir möchte, dass die Prüfung "zeitnah" erfolgt. Als Wirtschaftsminister ist er für die Bauaufsicht im Land verantwortlich. Gefahr im Verzug – wie etwa bei einem mittlerweile geräumten Hochhaus in Wuppertal - sieht er in Hessen allerdings nicht. Denn alle Hochhäuser würden ohnehin alle fünf Jahre überprüft, bisher sei kein akuter Problemfall bekannt. "Trotzdem sollten wir vor dem Hintergrund des schrecklichen Brands in Großbritannien insbesondere bei älteren Hochhäusern lieber einmal zu viel als einmal zu wenig hinschauen", sagte der Minister am Freitag.

Mühsame Suche in den Akten nach dem Baujahr

Die mahnenden Worte des Ministers waren für mehrere Städte und Kreise gar nicht nötig. So hat etwa die Stadt Frankfurt schon am Donnerstag genau die Maßnahme angekündigt, die der Minister fordert. Und in der Bankenmetropole zeigen sich auch die ersten praktischen Probleme: In der Stadt gibt es laut Bauaufsicht 540 Hochhäuser. Doch welches Baujahr die einzelnen Häuser haben, muss die Stadt jetzt erst mühsam anhand von Akten herausfinden. Erst dann können die Betreiber angeschrieben werden.

Andere Kommunen haben es leichter – ganz einfach, weil dort viel weniger Hochhäuser stehen. Per Gesetz gilt ein Gebäude als Hochhaus, wenn der Fußboden des obersten Stockwerks mindestens 22 Meter über dem Geländeniveau liegt. In Fulda stehen laut Stadt gerade mal 16 solche Häuser. Und die werden nun alle noch mal unter die Lupe genommen – unabhängig vom Baujahr. Dabei soll im Zweifel auch die Fassade geöffnet werden, um Klarheit über die Baustoffe zu bekommen. Die Prüfung werde Wochen dauern, sagte ein Sprecher der Stadt.

Hanau und Bad Homburg lassen alles überprüfen

Auch Hanau und Bad Homburg planen eine Totalrevision ihrer Hochhausbestände. Die sind aber ebenfalls überschaubar – Hanau zählt 35 Hochhäuser, will aber auch noch einige Häuser untersuchen, die etwas unterhalb der Hochhausgrenze liegen. Und Bad Homburg mit seinen 21 Hochhäusern hat nach Angaben eines Sprechers sofort auf den Brand in London reagiert. Ein Hochhaus am Bahnhof, das gerade saniert werde, sei umgehend überprüft worden. Die übrigen sollen folgen.

Andere Kommunen sahen von sich aus keinen Grund für Sonderprüfungen. So hieß es aus Darmstadt, alle 43 Hochhäuser würden ohnehin alle fünf Jahre von Bauaufsicht und Feuerwehr durchgecheckt. "Dabei wird auch festgestellt, ob Einbauten und Materialien zugelassen sind und der Baugenehmigung entsprechen", sagte ein Sprecher der Stadt.

Ein Sprecher der Stadt Offenbach betont, wie wenig Handhabe die Bauaufsicht im normalen Prüfalltag eigentlich hat: "Gibt es keinen Hinweis auf Verstöße, hat die Bauaufsicht von einer rechtskonformen Bauausführung auszugehen. Eine anlassfreie Überprüfung von baulichen Anlagen sieht die Bauordnung nicht vor‎." Der Brand in London mit 80 Toten allerdings ist für Minister Al-Wazir nun Anlass genug für eine Sonderprüfung.

Sendung: hr-iNFO, 30.06.2017, 17 Uhr