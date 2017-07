Polizisten begleiten abgelehnte Asylbewerber am Frankfurter Flughafen in ein Abschiebeflugzeug.

Polizisten begleiten abgelehnte Asylbewerber am Frankfurter Flughafen in ein Abschiebeflugzeug. Bild © picture-alliance/dpa

Er steht unter Terrorverdacht, sein Asylantrag ist abgelehnt - und doch wehrt sich Haykel S. bislang erfolgreich gegen seine Abschiebung. Nun greift das Land Hessen nach einem neuen Hebel. Die Anwältin des Tunesiers hält das für rechtswidrig.

Hessen ist fest entschlossen, Haykel S. abzuschieben, und hat dafür offenbar weitere Schritte eingeleitet. Noch am Mittwoch hatte das Frankfurter Verwaltungsgericht entschieden, der unter Terrorverdacht stehende Tunesier dürfe nicht abgeschoben werden. Nun berufe sich das Land auf "die Abwehr einer terroristischen Gefahr", um den mutmaßlichen Islamisten außer Landes zu bringen, berichtete seine Anwälting Seda Basay der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das Innenministerium wollte die Meldung aufgrund des laufenden Verfahrens nicht kommentieren.

In der neuen Anordnung stützt sich das Innenministerium nach Angaben der Anwältin auf Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes - dieser gilt als schärferes Instrument als die Ausweisung durch die Ausländerbehörde. Der Paragraf wurde seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember verstärkt benutzt, um islamistische "Gefährder" abzuschieben.

Anwältin kündigt Gang vor Bundesgericht an

Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung am Donnerstag als mit dem Grundgesetz vereinbar eingestuft . Dennoch sei das Vorgehen von Innenminister Peter Beuth (CDU) "rechtswidrig", sagte Basay - schließlich darf der 36-Jährige laut Verwaltungsgericht nicht abgeschoben werden. Sie kündigte an, den Fall vors Bundesverwaltungsgericht zu bringen.

Bei dem Tunesier steht außerdem am kommenden Dienstag ein Haftprüfungstermin an, bestätigte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Freitag. Diese prüft derzeit auch ein Auslieferungsbegehren Tunesiens. Dort wird dem Mann zur Last gelegt, beim Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden mehr als 20 Touristen getötet.

Im Februar festgenommen

Der bei einer Razzia im Februar festgenommene Haykel S. soll den Behörden zufolge für die IS-Terrormiliz auch einen Anschlag in Deutschland vorbereitet haben. Er sollte bereits im März abgeschoben werden, wurde aber im letzten Moment aus dem Flugzeug geholt, weil seine Anwälte einen Asylantrag gestellt hatten. Der Antrag wurde kurz darauf abgelehnt.

Nach Tunesien abgeschoben werden kann er aber laut Gericht trotzdem nicht, weil nicht sichergestellt sei, dass dort gegen ihn nicht die Todesstrafe verhängt wird.