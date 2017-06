Die Feuerwehren in Hessen drängen nach der Brandkatastrophe von London auf mehr Sicherheit für mehrgeschossige Wohnhäuser. Brandgefahr besteht laut Landesfeuerwehrverband häufig bei Wohngebäuden mit einer Höhe von bis zu 22 Metern. Auch hier das Problem: die Dämmung.

Die schlimmen Bilder von der Brandkatastrophe in London sind bei Ralf Ackermann noch allgegenwärtig. "Die Menschen, die in großer Not flüchten konnten oder in dem Gebäude eingeschlossen waren und gestorben sind", sagte der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes zu hessenschau. Das gehe ihm auch noch gut zwei Wochen später durch den Kopf.

"Aber auch, dass die Einsatzkräfte unheimlich stark beansprucht waren, das Letzte gaben, um die Menschen aus dieser Flammenhölle zu befreien."

"Das Problem sind die kleineren Gebäude"

Damit ein solches Inferno mit Toten nicht in Deutschland passieren kann, unterstützt auch Ackermann die Forderungen von Feuerwehrfachleuten nach einem besseren Brandschutz hierzulande. "Das ist ein Warnschuss zu diesem Thema. Wir haben hier Fassaden, die durchaus aufgrund des Baurechts unterschiedlich angebracht werden." Bei Hochhäusern habe man zwei unabhängige Treppenhäuser.

"Das Problem sind die kleineren Gebäude, bei denen der zweite Rettungsweg baulich nicht gesichert ist", sagte Ackermann, hauptamtlicher Kreisbrandinspektor im Kreis Offenbach.

Feuerwehrleute stehen auf dem Dach des ausgebrannten Grenfell Tower in London. Bild © picture-alliance/dpa

Frankfurt überprüft ältere Hochhäuser

Ab einer Gebäudehöhe von 22 Metern sind in Deutschland nicht-brennbare Fassaden vorgeschrieben. Diese Bestimmung wurde allerdings erst 1984 eingeführt. Deswegen hat jetzt die Stadt Frankfurt angekündigt, die Fassaden aller bis 1983 erbauten Hochhäuser auf Brandsicherheit zu überprüfen. Dies erklärte am Donnerstag ein Sprecher des Frankfurter Bau-Dezernats auf Anfrage von hr-iNFO.



Bei dem Feuer in London griffen die Flammen entlang der Außenhülle auf alle 24 Stockwerke über, mindestens 79 Menschen kamen ums Leben. Ein Hochhaus in Wuppertal war am Dienstag aus Sicherheitsgründen geräumt worden , weil die Fassadendämmung der des abgebrannten Londoner Hochhauses ähnelt.

Schon seit Jahren stehen die Dämmplatten aus Polystyrol am Pranger - auch die hessischen Feuerwehren sehen das "Material kritisch", betonte Ackermann: "Es wurde uns damals von Seiten der Gesetzgeber nicht das Gehör geschenkt, als wir gesagt haben, dass solche Materialien nicht mehr verwendet werden dürfen." Seine konkreten Forderungen: "Dass Erdgeschosse von Häusern mit nicht-brennbarem Material ausgestaltet werden. Darüber hinaus muss in jedem Stockwerk ein Brandriegel eingesetzt werden. Damit eben nicht die Fassade in Brand gerät."

Fassadenbrände in Frankfurt oder Rödermark als Beispiele

Darüber hinaus plädiert Ackermann für eine Überprüfung von niedrigen Wohngebäuden. "Eine Kontrolle sei ganz wichtig, weil sie nicht dem regulären Gefahrenverhütungsbau unterliegen", sagte der 59-Jährige. "Das haben schon verschiedene Einsatzsituationen gezeigt, dass Materialien in Wohnhäusern verarbeitet wurden, die durchaus brennen können."

Selbst habe er einen Fassadenbrand vor einigen Jahren im Kreis Offenbach hautnah erlebt. "In Rödermark ist genau das passiert, dass durch einen Wohnungsbrand die Flammen nach außen geschlagen sind und die Fassade in Brand gesetzt haben", berichtete Ackermann. Die komplette Fassade habe gebrannt. Der Vorfall ähnelte einem Fassadenbrand aus dem Jahr 2012 in Frankfurt, als die unverputzte Dämmung an einem Neubau an der Adickesallee lichterloh in Flammen stand.

Ackermann sieht beim Thema Fassadendämmung den Gesetzesgeber in der Pflicht, also das Land Hessen, das für die Brandschutzbestimmung verantwortlich ist. "Wir fordern die Politik auf, für mehr Sicherheit beim Brandschutz zu sorgen. Es ist derzeit wirklich notwendig", mahnte er angesichts der jüngsten Vorfälle. "Leider musste so etwas wie London passieren, damit man den Feuerwehren zuhört." Man werde jetzt noch einmal an die Politik und andere Institutionen herantreten, um bei diesem Thema eine Verbesserung zu erzielen, kündigte Ackermann an.