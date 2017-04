Mehr als 700 Beamte an über 300 Messstellen: Beim europaweiten "Speedmarathon" ist die hessische Polizei kommende Woche im Dauerstress. Wir zeigen, wo die Blitzer stehen.

757 Polizeibeamte und Helfer bereiten sich in Hessen auf den Blitzmarathon vor, der am 19. April in ganz Europa veranstaltet wird. Von 6 bis 22 Uhr sollen Geschwindigkeitskontrollen Autofahrer für die Gefahr von Raserei im Straßenverkehr sensibilisieren. Am Dienstag hat das Polizeipräsidium Mittelhessen die 324 Kontrollstellen für die zum "Speedmarathon" getaufte Aktion veröffentlicht. hessenschau.de listet sie nach Regionen auf.

Beim letztjährigen Blitzmarathon wurden in Hessen 363.000 Fahrzeuge gemessen, 15.000 von ihnen waren zu schnell. Damals wurden 181 Fahrverbote ausgesprochen. Größter Ausreißer war ein Autofahrer, der mit 139 km/h statt der erlaubten 50 in die Kontrolle fuhr.

Stadt Offenbach

Parkstraße Schule

Bischofsheimer Weg, Altenwohnheim

Bieberer Straße ggü. Buswendeschleife

Odenwaldring ggü. Hausnummer 102

Obere Grenzstraße (Kindergarten)

Kreis Offenbach

B 448, Ausbauende Bieberer Berg

Rodgau, Dudenhofen Mainzer Straße

Obertshausen, Seligenstädter Straße

Gravenbruchring, Höhe Am Mühlgraben

Rathenaustraße, Höhe Rundschau

Dreieich L3262, Höhe Solarpark

Froschhausen, L 3210

Seligenstadt, L 3121

Dietzenbach L 3001 zwischen Schwimmbad und Offenthal

Rödermark, Konrad-Adenauer-Straße 3

Rödermark, Kapellenstraße (Schule)

Neu-Isenburg, Friedhofstraße, Baustellenumleitung

Neu-Isenburg, B 459 Höhe Autokino

Neu-Isenburg, L 3113 Höhe Autobahnüberführung

Neu-Isenburg, Friedensallee, zw. Kurt-Schumacher-Straße und

Hugonottenallee

Langen, Stadtgebiet

A 3- mobile Proviada-Messungen

PoliSpeed und Enforcement Trailer im Bereich der Unfallschwerpunkte und Baustellen

Stadt Hanau

Konrad-Adenauer-Straße

Kastanieallee, Richtung Beethovenplatz

Hausmannstraße, Richtung Frankfurter Landstraße

Akademienstraße, Richtung Ehrensäule

Sandeldamm, Richtung Mühltorweg

Leipziger Straße, stadteinwärts

Maintaler Straße

Main-Kinzig-Kreis

Hochstadt, L 3195, Südumgehung

Depotstraße L 3309, zw. Hergerswiesen u. Neuzwirtsäuser Straße

Niederrodenbach, K 861 aus Richtung Langenselbold

Bruchköbel, L 3347, Roßdorf Richtung Nidderau

Höhe Birstein-Lichenroth, B 276

Brachtal Schlierbach

Rodenbach, K 861 Niederrodenbach - Höhe Friedhof

Bruchköbel, Hainstraße Höhe Haingartenschule

Bruchköbel, Roßdorf Hanauer Straße für beide Richtungen

Bruchköbel, Römerstraße aus FR Friedberger Landstraße

Bruchköbel, Hammersbacher Straße in beide Richtungen

PoliSpeed und Enforcement Trailer, im Bereich der Unfallschwerpunkte und Baustellen

Langenselbold, Emmy-Noether-Straße

Langenselbold, Ringstraße (Schule)

Langenselbold, Gelnhäuser Straße

Langenselbold, Gebiet Rhönstraße/ Leipziger Straße

Sinntal-Sannerz, Lindenstraße

Sinntal-Altengronau, L 2304, Frankfurter

Maintal, K 872 zwischen Wachenbuchen und Höhe Tannen

Gelnhausen, Ph.-Reis-Straße (Schule)

Linsengericht-Eidengesäß, Karl-Glöckner-Straße

Linsengericht-Altenhaßlau, Eidengesäßer Straße

L 3271, Höhe Abzweig Niedergründau Mittelgründau

B 457, Abzweig Hain-Gründau

Flörsbachtal, B 276 Abzweig L 3199 Fahrtrichtung

Kempfenbrunn

Bad Orb, Villbacher Straße, Höhe Wildpark

Steinau, Ringstraße (Schule)

Schlüchtern, Hanauer Straße, Fahrtrichtung Niederzell

Schlüchtern, Fuldaer Straße

A 66, Bereich Main-Kinzig-Kreis, Provida-Fahrzeug

Stadt Frankfurt

Breitenbachbrücke

Miquelallee / Zeppelinallee

Gutleutstraße Richtung A5

Rosa-Luxemburg-Straße, Höhe Zufahrt Ginnheim

Friedberger Landstraße, Höhe "Altes Zollhaus"

Ludwig-Landmann-Straße, Höhe Haltestelle Stephan-Heise-Straße

Bereich Frankfurt-Süd unbestimmt

mobile Kontrollen mit Provida-Fahrzeug

Stadt Wiesbaden

Saarstraße / Calvinstraße

Mainzer Straße 164

Otto-Wels-Straße

Mühlwiesenstraße

Ereich-Ollenhauer-Straße

Kasteler Straße

Konrad-Adenauer-Ring, Höhe Sporthalle am 2. Ring,

Fahrtrichtung Biebricher Allee

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

A 3, zw. Bad Camberg und Idstein

A 3, zw. Idstein und Bad Camberg

A 66, Anschlusstelle Frauenstein, Richtung Rüdesheim

A3 / A 66 / A 671 flexibel in den Baustellenbereichen

A 3 / A 66 mobile Messungen mit Provida-Fahrzeug

Rheingau-Taunus-Kreis

B 260, Abfahrt Mappershain

L 3031, Naurother Stock

B 4, Abfahrt. Hettenhain

B 42, zw. Oetrich Winkel und Rüdesheim

B 260, zw. Oberwalluf und Niederwalluf

B 42, Höhe Fliegerdenkmal

Taunusstein, Gottfried-Keller-Straße

Taunusstein, Lessingstraße 26

B 8, zw. Kröftel und Glashütten

Hochtaunus-Kreis

Königstein, B 8, Leimeisterkurve

Oberursel, L3024, Feldberg

Grävenwiesbach, L3063, Laubacher Kreuz

Schmitten, Usinger Straße, Höhe Bushaltestelle

B 519, Richtung Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

B 8 / B 519 Bad Soden/Altenhain "Rote Mühle"

Hattersheim, Voltastraße

zw. Hattersheim und Flörsheim-Weilbach

Liederbach, B 8, zw. Frankfurt und Königstein

Flörsheim, Steinmühlenweg

Schwalbach, Am Erlenhof

B 455, Wochendwohngebiet

Kriftel, Hofheimer Straße, Sporthalle

L 3014, zw. Uhdekreutzung und Sulzbach Nord

Massenheim, Untergasse, Höhe Friedhof

Stadt Kassel

Grenzweg

Fiedlerstraße

Am Felsenkeller

Leipziger Straße, Höhe BAB-Brücke

Wilhelmshöher Allee

Franzgraben

Druseltalstraße Höhe Heideweg

Am Ziegenberg

Kreis Kassel

Baunatal, Ulmenstraße

Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee

Baunatal, Kirchbaunaer Straße

Wolfhagen, B 251 zwischen Wolfhagen-Istha und

Zierenberg-Oelshausen

Wolfhagen, B 450 zwischen Wolfhagen-Istha und

Bad Emstal-Bahlhorn

Hofgeismar, Straße "Bad am Park"

Hofgeismar, Am Anger

Reinhardshagen, Lucas-Lossius-Schule

Wolfhagen, Apfeltrift / Eichenstraße

Kaufungen, Dr.-Horst-Schmidt-Straße

Vellmar, L 3386 / Rembrandtweg

Schwalm-Eder-Kreis

B 3, Abzweig Sebbeterode

B 253, Anschlussstelle Wabern

B 253, Anschlussstelle Melsungen

Melsungen, Stadtgebiet verschiedene Örtlichkeiten

Melsungen, Zum Pfieffrain

Cuxhagen, Gemarkung K 158

Felsberg, OT Gensungen, Homberger Straße

Felsberg, Gemarkung B 253, Höhe Abzweig K 21

Caßdorf, Lützewiger Straße

Werra-Meißner-Kreis

B 27, Wehretal-Reichensachsen,

Kreuzungsbereich mit der L 3243

L 3241, Ortsdurchfahrt Vellmeden

Eichenberg, B 27, Einmündungsbereich zur B 80

B 27 in Höhe Ortslage ESW-Albungen

Hess. Lichtenau, B 487 , Einmündungsbereich zur

Spangenberger Straße

B 27 in Höhe Ortslage Sontra

B 400, Ortsdurchfahrt Krauthausen

Witzenhausen-Freudenthal, in Höhe B 80

Kreis Waldeck-Frankenberg

B 252, Helser Tannen

Twistesee, B 450, (Vorstau)

B 252, Höhe Schmittlotheim

B 253/K 43

Bad Wildungen, B 253

L 3083 zwischen Wellen und Fritzlar

L 3086, rund um den Edersee

Waldeck-Freienhagen, B 251

Battenberg-Laisa, B 253

Gemarkung Rosenthal, L 3076

Stadt Gießen

Philosophenstraße 27

Lützelindener Straße

Asterweg

Marburger Straße

Kreis Gießen

Hungen, Albert-Schweitzer-Straße

Hungen, Lindenallee

Holzheim, Eichstraße 32

Grüningen, Steinberger Straße

Garbenteich, Ringstraße 17

Watzenborn-Steinberg, Leipziger Straße

B 457, Höhe AS Fernwald

B 49, Abfahrt Harbach

B 276, Laubach-Schotten

B 49, Höhe Heuchelheimer See

Kreis Marburg-Biedenkopf

Rauschenberg / Albshausen, B 3

Kirchhain-Betziesdorf, B 62

Kirchhain-Niederwald, B 62

B 253, Parkplatz Breidenbach

Biedenkopf, Hainstraße

Heskem, L 3048

Stadtallendorf, Waldstraße

Neustadt, Querallee

Kirchhain, Niederrheinische Straße

Gladenbach-Mornshausen, Hauptstraße

Bad Endbach, Landstraße

Marburg-Wehrda, Wehrdaer Straße

Stadtallendorf, Schweinsberg Biegenstraße, Höhe Kita

Stadtallendorf, B 454

Stadtallendorf, Niederrheinische Straße

Stadtallendorf, L 3290

Kirchhain, Ziegelgartenstraße

Kirchhain, Steinweg

Wetter, Amönauer Straße

Wetteraukreis

Ober-Mörlen, B 3 / B 275

Niddatal, L 3188

Wöllstadt, B 45

Echzell, L 3412

Bad Vilbel, Frankfurter Straße

Büdingen, L 3193 (Wildpark)

Bindsachsen, Lindenstraße

Harb, Königsberger Straße

Klein-Karben, Rendeler Straße

Hirzenhain, Nidderstraße

Himbach, Ronneburgstraße

Gambach, L 3053

Butzbach, L 3053

Altenstadt, B 521

Bad Nauheim, Eleonorenring

Ortenberg-Gelnhaar, Bleichenbacher Str.

Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar, B 49 Hohe Forum

Eschenburg-Eibelshausen, B 253

Herborn, B 255 Steinringsberg

Herborn, B 277 zwischen Herborn und Sinn

Herborn, L 3046 in Höhe Unterführung BAB 45

Bischoffen, B 255 Aartalsee

Wetzlar, Frankfurter Str.59, stadtauswärts

Wetzlar, Forsthausstraße, Höhe Krankenhause

Dillenburg, Kassler Straße

Dillenburg, B 277 Shell-Tankstelle

Haiger-Oberroßbach, Grundstraße 131

Haiger-Allendorf, Siegener Straße 16

Haiger, Hohleichrain 9

Hüttenberg, Stadtgebiet

Waldsolms, Gemeindegebiet

Polizeiautobahnstation Mittelhessen

Gem. Buseck, A 480

Gem. Haiger, A 45

Gem. Haiger, A 45, km 134,670

Kreis Limburg-Weilburg

B 49, Ahlbacher Spange, Rtg. Weilburg

Niederbrechen, Runkeler Straße

Limburg-Lindenholzhausen, Mensfelder Straße

Niederbrechen, Villmarer Straße

B 49 / B 456, Weilburger Kreuz

Bad Camberg, Pommernstraße

Kirberg, Ortsdurchfahrt, B 417

Limburg-Offheim, Dietkircher Straße

Limburg, Zeppelinstraße, in Richtung B 417

Limburg, Stehphanshügel, Höhe Hausnr. 6, stadteinwärts

Kreis Fulda

Michelsrombach, L 3176, Höhe Sportplatz

Petersberg, L 3174, FR Margaretenhaun (70 km/h-Zone)

Hofbieber, L3174

Michelsrombach, L3176

Kreis Hersfeld-Rotenburg

A 7, Neuenstein

B 27, Gemeinde Bebra

B 324, zw. Bad Hersfeld u. Neuenstein-Aua

B 27, zw. Bebra u. Mecklar

Vogelsbergkreis

L 3140, zwischen Almenrod u. Lauterbach

Scheldatal-Schellnhausen, B 49

Stadt Darmstadt

Escholbrücker Straße, Höhe Bergschneise

Rheinstraße, Höhe Maria-Goeppert-Straße

Kranichsteiner Straße

Wilhelminenstraße (Tunnel)

Mainzer Straße

Klappacher Straße / Mendelsohnstraße

Pfungstadt, Heidelberger Landstraße - Klinikum

Heinrich-Delp-Staße / Frankensteinschule

Zweifalltorweg / Bahngalerie

Robert-Bosch-Straße

Heinheimer Straße

Roßdörfer Straße

Hügelstraße

Bartningstraße

Heidelberger Landstraße – Klinikum

Kreis Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt, K 165

Weiterstadt, B 42, zw. Anschlussstelle A 5 und B 3

Babenhausen, B 26, Höhe Kaserne

Messel, L 3097 / L 3317

Darmstadt, Major-Karl-Plagge-Kaserne

Pfungstadt, B 426, Wasserwerk

Pfungstadt, L 3112

Ober-Ramstadt, Schloßstr.

Ober-Ramstadt, Reinheimer Str.

Griesheim, L 3303

Weiterstadt, B 42

Otzberg, K 123, zw. Semd u. Habitzheim

Dieburg, K 128, in Höhe TU

Griesheim, Groß-Gerauer-Straße / Spielplatz Friedenslinde

Kreis Groß-Gerau

Bischofsheim, B 43, Höhe P+R

Büttelborn, L 3303, zw. Griesheim u. Büttelborn

Mörfelden-Walldorf, B 68, Höhe ALDI-Lager

Mörfelden-Walldorf, Vitrollesring, Höhe Rettungswache

Walldorf, Farmstraße

Mörfelden, Aschaffenburger Straße

Mörfelden, Darmstädter Straße

Kelsterbach, Baugekreisel / Südliche Ringstraße

Kelserbach, Mörfelder Straße / Am Aspenhaag

Gernsheim, L 3112

Gernsheim, B 426, km

Nauheim, Königstädter Straße

Groß-Gerau, L 3094

Bischofsheim, Am Schindberg

Bischofsheim, B 43

Ginsheim-Gustavsburg, B 43

Gustavsburg, Stresemannstraße

Kelsterbach, Mörfelder Straße, IGS

Kelsterbach, Rüsselsheimer Straße / Helfmannstraße

Odenwaldkreis

Höchst i. Odenw., B 45, "Bienenhauskurve"

Erbach, B 47, Zufahrt "Im Gräsig"

Erbach, B 47, Habermannskreuz

Brombachtal, K 211

Bad König, B 45

Michelstadt, Erbacher Straße, Höhe Gymnasium

Michelstadt, Amorbacher Straße

Kreis Bergstraße

Bensheim, B 47

Lampertheim, L 3111, zw. Hüttenfeld u. Viernheim

Einhausen, B 47

Bürstadt, St.-Wendelinstraße

Bürstadt, Wasserwerkstraße

Lampertheim, Hagenstraße

Lampertheim, Am Graben

Lampertheim, Wormser Straße "Lüderitzbucht"

Lampertheim, L 3110, Ortseingang (Neuschloß)

Viernheim, L 3111, Höhe Feuerwehr

Bensheim, Berliner Ring

Bensheim, B 3, Schwarzwaldstraße

Fürth, Schulstraße, Höhe Heinrich-Böll-Schule

Fürth, Erbacher Straße, Höhe JET-Tankstelle

Birkenau, B 38, Höhe Schwimmbad

Abtsteinach, Neckarstraße

Wald-Michelbach, Neckarstraße