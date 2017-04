Highheels-Unfall endet in Gartenzaun

Hochhackige Schuhe - das nannte die Polizei bei einem Autounfall in Bad Hersfeld als Ursache. Glück im Unglück: Es blieb bei Sachschaden.

Unfall in Bad Hersfeld: Eine 40 Jahre alte Frau hatte sich am Samstagabend mit Highheels ins Auto gesetzt. Als die Fahrerin abbiegen wollte, blieb der hohe Absatz am Gaspedal hängen, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau verlor die Kontrolle über das Auto, rammte zunächst ein geparktes Auto und dann einen Gartenzaun. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.

ADAC: Lieber auf Highheels verzichten

Der ADAC empfiehlt , auf Highheels am Steuer zu verzichten. Es bestehe die Gefahr, "sich mit den Absätzen an den Pedalen zu verkeilen", warnt der Automobilclub und rät: "Immer ein paar feste Schuhe im Auto zu haben und erst vor dem Aussteigen auf Highheels zu wechseln." Ansonsten kann es nach Ansicht der ADAC-Juristen durchaus Probleme mit der Versicherung geben. So könne eine Vollkaskoversicherung die Leistung für den Schaden des Versicherten wegen grober Fahrlässigkeit verweigern oder kürzen.

Sendung: youfm, 09.04.2017, 09.00 Uhr