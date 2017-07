Das Bahnhofsviertel - dort wo Taunus- und Elbestraße sich treffen, laut Polizei ein Kriminalitätsschwerpunkt in Frankfurt.

Gegen Dealer im Bahnhofsviertel geht die Polizei seit Monaten verstärkt vor. Das hilft aber wenig gegen die zunehmenden Probleme mit Crack-Süchtigen. Jetzt versucht es die Stadt mit neuen Hilfsangeboten.

Rund 5.000 Drogenabhängige zählen Schätzungen zufolge zur Drogenszene im Frankfurter Bahnhofsviertel. Auf neue Probleme, die daraus resultieren, reagieren Stadt und Drogenhilfe von Montagabend an mit einem neuen Nacht-Angebot. Es geht vor allem um die Betreuung von Crack-Konsumenten. Denn deren Zahl steigt, und die Abhängigen fallen besonders häufig wegen aggressiven Verhaltens auf.

Zwei Sozialarbeiter sollen nachts mit einem Bus im Bahnhofsviertel präsent sein und Drogenkonsumenten aufsuchen, um ihnen Schlafplätze, Getränke und je nach Bedarf auch Spritzen anzubieten. Außerdem sollen die Sozialarbeiter in Gesprächen ausloten, was sie tun können, damit die Süchtigen sich nachts erst gar nicht im Bahnhofsviertel aufhalten.

Drei Monate Testphase

Auf die Dauer von drei Monaten ist das Projekt zunächst angelegt. Daraus sollen sich im Erfolgsfall langfristige Hilfsangebote ergeben. Das neue Projekt ist Teil einer gemeinsamen Strategie von Stadt, Drogenhilfe und Polizei. Es ist auch eine Reaktion auf zunehmende Beschwerden, die vor allem von Geschäftsleuten laut geworden sind. Sie beklagen Lärm, anderer Belästigungen und Kriminalität

Auch die Polizei war unzufrieden. Sie hatte kritisiert, im Bahnhofsviertel nachts oft alleine mit den Problemen gelassen zu werden. Die Polizei schätzt, dass es bis zu 40 Menschen sind, die nachts auffällig sind. Frankfurt gilt neben Hamburg als die deutsche Großstadt, in der die Droge Crack am meisten verbreitet ist. Dabei handelt es sich um eine Form von Kokain, die geraucht wird. Sie gilt als besonders gesundheitsgefährlich.

Majer: "Bahnhofsviertel wird immer Drogenszene haben"

Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) betonte am Montag, der liberale "Frankfurter Weg" in der Drogenpolitik werde nicht verlassen. Man könne das Problem nicht einfach verlagern. "Wir werden immer einer Drogenszene und Drogenhilfe im Bahnhofsviertel haben", sagte Majer. Um den Betroffenen eine Überlebenschance zu bieten, bräuchten sie Hilfsangebote. Nachts Druckräume zu öffnen, werde das Problem allerdings nicht lösen. Dann seien nachts auch mehr Menschen unterwegs, die konsumieren.

Auch die Zahl der Tagesbetten soll weiter aufgestockt werden, kündigte Drogenreferatsleiterin Regina Ernst an. Die Betten dienen den Konsumenten zum Ausruhen. Insgesamt sollen im Bahnhofsviertel 17 statt der bisher 12 Betten zur Verfügung stehen.

Außerdem sei eine Studie bei der Frankfurter Goethe-Universität in Auftrag gegeben worden. Die Wissenschaftler sollen herausfinden, warum Crack in Frankfurt so verbreitet ist. Dazu werden mindestens 40 Abhängige zu ihrem Konsum und ihrer Lebenssituation befragt.

Polizei will mehr Videoüberwachung

Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill sagte mit Blick auf die Sondereinheit BAO mit mehr als 100 Polizisten für das Bahnhofsviertel, man dürfe jetzt bei den polizeilichen Maßnahmen "nicht nachlassen". Die Aktivität der Sondereinheit zielt vor allem auf die Dealer-Szene.

Es müsse aber ein dauerhaftes Konzept für das Bahnhofsviertel geben, die Einheit BAO soll planmäßig nur bis Herbst bestehen. Die Polizei stehe mit der Stadt derzeit in Verhandlungen, die Videoüberwachung im Viertel auszuweiten. Es gehe vor allem um die Gegend Taunusstraße/Ecke Elbestraße. Dies sei der größte Kriminalitätsbrennpunkt in Frankfurt mit rund 1.000 Straftaten im Jahr.

Weitere Informationen Drogenkonsum in Frankfurt Im vergangenen Jahr nutzten 4.700 Menschen die Drogenkonsumräume in Frankfurt. Die meisten konsumieren Heroin. Aber die Zahl derer steigt, die zudem oder hauptsächlich zu Crack greifen.

Die Polizei geht von einer Drogenszene mit etwa 5.000 Menschen in Frankfurt aus, nicht alle wohnen auch in der Stadt. Laut Polizei sind täglich bis zu 250 dieser Menschen auf der Straße unterwegs. Mit maximal 40 von ihnen komme es zu Konflikten.

Die Zahl der Drogentoten in Frankfurt geht zurück: Im Jahr 2016 waren es 25, sechs weniger als im Jahr zuvor. Im Vergleich: In Hamburg nahm die Zahl der Drogentoten zuletzt um 27 Prozent zu, mit insgesamt 75 Toten im Jahr. Ende der weiteren Informationen

Dass im Bahnhofsviertel immer alles schlimmer werde, wie es teils in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, deckt sich nicht mit den Erfahrungen Gabi Beckers von der Integrativen Drogenhilfe. Die Drogenabhängigen seien nicht zahlreicher, sondern sichtbarer geworden. Denn es gebe für sie kaum noch Rückzugsräume. Deshalb hielten sich viele von ihnen vor den Hilfseinsrichtungen auf - und fielen so eher auf.

Polizei: "Keine gesetzfreien Räume im Viertel"

Einer der Kritiker der Drogenpolitik im Bahnhofsviertel, Ullrich Mattner vom Gewerbeverein für das Bahnhofsviertel, war bei der Vorstellung der neuen Maßnahmen auch dabei. Er kritisierte, es gebe "gesetzfreie Räume vor den Druckräumen". Dem widersprach Polizeipräsident Bereswill. Gesundheitsdezernent Majer wies den Vorschlag Mattners zurück, Drogenabhängige im leerstehenden alten Polizeipräsidium unterzubringen. Das Gebäude sei eine baufällige Ruine.