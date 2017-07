Sie sind arbeitsteilig organisiert und nutzen oft professionelle Technik: Diebesbanden sind für fast jeden zweiten Autoklau in Hessen verantwortlich.

Autoknackerbanden haben es in Hessen besonders auf teure Autos abgesehen. Fast jedes zweite gestohlene Auto in Hessen landet bei technisch versierten Diebesbanden. "Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich ausnahmslos um hochwertige Fahrzeuge", sagte Max Weiß, Sprecher des Landeskriminalamts in Wiesbaden, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Polizei: Banden aus Osteuropa

Es komme dabei immer wiedert zu ganzen Tatserien wie aktuell in Nordhessen, wo die Banden es auf Audis mit dem sogenannten Keyless-System abgesehen hatten. Die Täter sind technisch gut ausgerüstet und logistisch vorbereitet: "Die Fahrzeuge werden häufig von osteuropäischen Banden entwendet, wobei arbeitsteilig vorgegangen wird", erklärt Weiß. Die Fahrzeuge würden von speziell ausgerüsteten Tätern geöffnet und weggefahren. Für den Abtransport der Fahrzeuge reisten dann eigens Fahrer an.

"Diese Fahrer sind häufig extra für die Fahrt angeworben worden", sagt der Sprecher. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1.104 Autos in Hessen gestohlen. Schwerpunkte waren Südosthessen mit 228 Fahrzeugen, Westhessen mit 197 und Nordhessen mit 183. In Frankfurt wurden 126 Fahrzeuge gestohlen.

Sendung: youfm, 30.7.2017, 9 Uhr