zum Artikel Großeinsätze der Feuerwehr : Ministerium warnt vor Waldbränden in Hessen

Hitze und Trockenheit sorgen in Hessen für eine akute Waldbrandgefahr. In Nord- und Mittelhessen brannten in der Nacht und am Dienstag rund 7.000 Quadratmeter. Das Umweltministerium warnt: Schon kleine Fehler können ein Feuer auslösen. [mehr]