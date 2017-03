Konrad Ammenhäuser hat sich einen Kindheitstraum erfüllt: In über 1.900 Arbeitsstunden schnitt er eine Hecke in der Form eines Motorrads. Sogar Touristen aus Japan kommen vorbei und bestaunen das Werk.

Gut vier Meter hoch und rund acht Meter lang, zwei große Reifen, Lenkrad und Vergaser - es ist alles da. Die Hecke von Konrad Ammenhäuser in Weimar (Marburg-Biedenkopf) sieht tatsächlich aus wie ein echtes Kraftrad. "Wenn ich mir selbst ein Motorrad bauen würde, dann würde es so aussehen, wie diese Hecke", erklärt der 51-jährige Motorradfan.

Inspiriert von den englischen Gärten

Schon als Kind sei er von den englischen Gärten fasziniert gewesen, sagt der Vermögensmanager. Schon damals habe er Fotos von den geometrischen Formen der Parks gesammelt. Als die Faszination für Motorräder dazukam, reifte die Idee beides miteinander zu verbinden. Doch das Projekt zog sich hin - ganze 24 Jahre. Schon im Jahr 1993 hatte Ammenhäuser damit begonnen, die ersten Ästchen zu schneiden.



Seine Arbeitsstunden hat er seitdem fein säuberlich dokumentiert. Es sind bis jetzt genau 1.922. Im Schnitt jeden zweiten Samstag widmet er sich seinem Kunstwerk. Sein bevorzugtes Werkzeug: die kleine Schere. "Eine Motorsäge oder einen Trimmer kann ich nicht benutzen, da würden die Blätter kaputt gehen und die Hecke sofort braun werden", erklärt er.

Heckenkünstler rieten ihm ab

Auf einer Messe für Heckenkunst hatte sich der Motorradfan beraten lassen. "Ich bin da mit einem selbst gemalten Bild hingekommen und habe den Leuten gezeigt, was ich gerne machen würde. Die Profis haben mir gesagt, dass das unmöglich ist", sagt er. Aber er hat sich davon nicht entmutigen lassen. Und er sollte Recht behalten. Letztlich besteht sein Kunstwerk aus 26 einzelnen Lebensbäumen.

Die Hecke bleibt natürlich nicht ungesehen. Immer wieder kommen Motorradfahrer vorbei und lassen sich vor der Hecke fotografieren. Auch Passanten bleiben stehen. Am witzigsten findet Ammenhäuser es, wenn japanische Touristen vorbeikommen. "Ich habe es irgendwie geschafft, in einem japanischen Reiseführer aufzutauchen. Das heißt, die klappern das hier als Sehenswürdigkeit ab, genauso wie das Marburger Schloss oder das Brandenburger Tor in Berlin."