Die Aufklärungsquote von Straftaten ist in Hessen im vergangenen Jahr auf ihren Höchststand gestiegen. Zugleich ging die Zahl der Wohnungseinbrüche stark zurück. Als besorgniserregend bezeichnete Innenminister Beuth die Zunahme von Gewalt gegen Polizisten.

Die Zahl der Straftaten in Hessen ist im vergangenen Jahr wieder leicht um 2,2 Prozent gestiegen. Zugleich erreichte die Aufklärungsquote ihren bisher höchsten Stand überhaupt, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag bei Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik 2016 mitteilte: 62,7 Prozent der insgesamt gut 412.000 Straftaten wurden aufgeklärt.

Spürbar weniger Einbrüche

Weitere Informationen So schützen Sie sich vor Einbrüchen - Tipps der Polizei Fenster beim Verlassen des Hauses schließen. Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster und stellt für Einbrecher kein Hindernis dar.

Türen beim Weggehen nicht nur zuziehen, sondern immer abschließen.

Nachbarn über längere Abwesenheiten informieren.

Ein ungemähter Rasen und überfüllte Briefkästen locken Einbrecher an. Gegebenenfalls Nachbarn bitten, die Briefkästen zu leeren und Licht oder Rolläden zu bedienen.

Wenn ein Einbrecher in der Wohnung ist: laut sein, auf sich aufmerksam machen, Polizei rufen. Versuchen Sie nicht, die Flucht des Täters zu verhindern! Begeben Sie sich nicht in Gefahr!

Die Polizei berät Sie kostenlos auch zu sicherheitstechnischen Möglichkeiten. Kontaktadressen und weitere Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de . Ende der weiteren Informationen

Zum ersten Mal seit vier Jahren ging die Zahl der Wohnungseinbrüche wieder spürbar zurück. Sie sank um 10,3 Prozent, nachdem in den Jahren zuvor jeweils ein zum deutlicher Anstieg registriert worden war. Beuth sprach von einer insgesamt erfreulichen Entwicklung und kam zu dem Schluss: "Die Hessen leben sicher." Rückläufig war laut Statistik auch die Straßenkriminalität. Auch die Zahl der Diebstähle ging um sieben Prozent zurück. Dagegen stiegen Rauschgiftdelikte und Fälle von Körperverletzung an.



Als erschreckend allerdings bezeichnete Beuth, dass im vergangenen Jahr in Hessen in fast 3.500 Fällen Polizeibedienstete Opfer von Gewaltstraftaten wurden: "Dieser traurige Höchststand zeigt, dass die von Hessen angestrebte Gesetzesinitiative zum verbesserten Schutz der Beamtinnen und Beamten zwingend notwendig und längst überfällig ist." Er begrüße deshalb sehr, dass seitens des Bundes Anfang Februar ein Gesetzesentwurf vorgelegt wurde. "Gleichzeitig erwarte ich allerdings von der Bundesregierung, dass auch die hessische Forderung nach einer Mindeststrafe von sechs Monaten für Angriffe auf Einsatzkräfte noch aufgenommen wird."

Beuth: Flüchtlinge nicht häufiger straffällig als Deutsche

Deutlich gewachsen ist nach der Statistik auch die Zahl der von Flüchtlingen und anderen Zuwanderern begangenen Straftaten. Sie stieg den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 47,6 Prozent auf nunmehr 65.791 Fälle.



"Es ist zwar besonders bedrückend, wenn Schutzsuchende straffällig werden", sagte Beuth. "Aber: Wo Menschen sind, passieren auch Straftaten." Seiner Einschätzung nach gibt es in der Gruppe der Flüchtlinge allerdings keine höhere Straffälligkeit. Die weitaus überwiegende Zahl - nämlich über 70 Prozent - dieser Straftaten betraf nämlich die Flucht oder den ausländerrechtlichen Status der Migranten selbst. Also Straftaten, die Deutsche nicht begehen können.

Diese Fälle herausgerechnet, verblieben noch 18.911 Straftaten von Nichtdeutschen, wobei Vermögens- oder Fälschungsdelikte den größten Anteil hatten. Verschärft ging die Polizei nach den Worten des Ministers gegen Mehrfachstraftäter unter den Migranten vor. So wurden etwa 100 Straftäter ausgewiesen, denen fünf oder mehr Straftaten zur Last gelegt wurden. Als Mehrfachtäter besonders in Erscheinung getreten seien Zuwanderer aus Algerien, Marokko, Albanien und Somalia, dagegen kaum Syrer oder Afghanen.

Umgekehrt gab es im vergangenen Jahr 25 gewalttätige Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Hessen, drei weniger als im Vorjahr. Allein 22 davon wurden Angehörigen der rechten Szene zur Last gelegt, wie die Präsidentin des Landeskriminalamts, Sabine Thurau, erläuterte. Insgesamt wurden in Hessen voriges Jahr 1.666 politisch motivierte Straftaten registriert - ein Rückgang um fünf Prozent gegenüber 2015, als im Zusammenhang mit den Blockupy-Protesten gegen die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt allerdings besonders viele derartige Taten gezählt worden waren.