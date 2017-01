Bei einem Brand in der Werkstatt eines Zulieferers für Industrieteile ist am Samstag in Lindenfels ein hoher Schaden entstanden. Auch eine benachbarte Asylunterkunft war betroffen.

Auf rund 400.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der bei dem Brand am Samstagmittag entstanden ist. Ausgebrochen war das Feuer in der Zulieferwerkstatt eines Betriebes, der Kunststoffteile für die Industrie herstellt. "Gut die Hälfte des entstandenen Schadens, über 200.000 Euro, gehen auf das Konto der hochwertigen Maschinen", so ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. Der Rest seien Schäden am Gebäude.

Asylunterkunft stark verraucht

Entstanden ist das Feuer nach ersten Einschätzungen der Polizei an einer der Maschinen, die der Werkstattinhaber am Samstag in Betrieb nach. Anschließend ging er in sein Büro über der Werkstatt. Kurz darauf bemerkte er den Rauch und rief die Feuerwehr. "Wir rechnen mit einem technischen Defekt als Brandursache, das muss aber erst noch geklärt werden", so der Polizeisprecher.

Die starke Rauchentwicklung beschädigte auch eine an die Werkstatt angrenzende Asylunterkunft. 12 Menschen, die sich dort aufhielten, konnten sich unverletzt ins Freie retten, ebenso der Werkstattinhaber. Die Straße zwischen Fürth und Lindenfels musste im Bereich der Ortsdurchfahrt Eulsbach wegen Löscharbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.