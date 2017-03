Auf der A44 bei Kassel ist ein Holzlaster umgekippt und in Brand geraten. Vermutlich war ein Reifen geplatzt. Die Autobahn wurde gesperrt, es kam zum Verkehrschaos.

Der mit Holz beladene Lkw war gegen 15.30 Uhr am Donnerstag zwischen Zierenberg und Kassel-Bad Wilhelmshöhe vermutlich nach einem Reifenplatzer ins Schlingern geraten und hatte die Mittelleitplanke durchbrochen. Anschließend kippte er um und geriet in Brand.

Frau von Reifenteilen getroffen

Die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer blieb nach Angaben der Autobahnpolizei in Baunatal unverletzt. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen, als sie von Reifenteilen getroffen wurde, wie ein Sprecher sagte. Über dem brennenden Laster stand eine weithin sichtbare Rauchsäule.

Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen gesperrt. Später gab die Polizei in Fahrtrichtung Kassel zwei Fahrstreifen frei. Es kam zu einem Verkehrschaos: Auf der vollgesperrten Seite der Autobahn in Richtung Dortmund erreichte der Stau am Abend eine Länge von fast 25 Kilometern. Auf der Gegenfahrbahn waren es immer noch mehr als zehn Kilometer. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an. Wann sie abgeschlossen sein werden, ist unklar. Nach Polizeiangaben wurde das auf der Fahrbahn liegende Holz bereits von einem Lkw aufgenommen.

Sendung: hessenschau, 23.03.2017, 19.30 Uhr