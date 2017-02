Nach den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Hooligans der Eintracht und den Lilien in Frankfurt ermittelt die Polizei. Hessische Politiker fordern eine härtere Gangart. Hier ist ein Augenzeugen-Video der Randale zu sehen.

Nach den Fan-Ausschreitungen vor dem Bundesliga-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 hat die Frankfurter Polizei Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und anderer Delikte aufgenommen. Auch die Politik beschäftigt sich nun mit der Randale von Hooligans: Sie wird Thema im Innenausschuss des Landtags.

Zwei Derby-Einsätze kosten zwei Million Euro

"Innenminister Beuth (CDU) muss deutlich mehr Druck auf hessische Fußballvereine ausüben", forderte der Innenexperte der SPD-Fraktion, Günter Rudolph, in hr-iNFO. Von der Deutschen Fußballiga (DFL) erwartet Rudolph einen Teil der Kosten für die Polizeieinsätze zu übernehmen.

Die Kosten beliefen sich nach Auskunft des Innenministeriums für die beiden Hessen-Derbys des vergangenen Jahres auf zwei Millionen Euro. Das Innenministerium erklärte allerdings auch, dass es schwierig sei, von den Bundesliga-Vereinen Geld zu fordern. Man müsste dann auch anderen Veranstaltern eine Rechnung ausstellen, die diese unter Umständen nicht tragen könnten. Der Abgeordnete Holger Bellino (CDU) sagte, in Frankfurt hätten sich nicht Fans geschlagen, sondern Chaoten, die mit aller Härte bestraft werden müssten.

Augenzeugen-Video von Anwohnern

Gut drei Stunden vor dem Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 (2:0) lieferten sich am Sonntagnachmittag rund 100 Anhänger beider Teams in Frankfurt Schlägereien. Etwa 60 Lilien-Fans hatten sich gerade in einem Restaurant in der Leipziger Straße in Bockenheim getroffen, als das Lokal von Dutzenden Eintracht-Fans attackiert wurde. Anwohner filmten die Randale im Vorhof des Restaurants und stellten das Video auf YouTube.

Ein Großaufgebot der Polizei schritt ein, die Frankfurter Fans flohen, die Darmstädter kehrten in das Restaurant zurück. Das erklärt, warum am Sonntag ausschließlich Anhänger der Lilien festgenommen wurden und keine Frankfurter.

Fünf Verletzte, etwa 50 vorläufige Festnahmen

Die Bilanz der Polizei: Rund 50 vorläufige Festnahmen und mindestens vier Verletzte. Eine Augenzeugin sagte hessenschau.de: "Da standen fünf bis sechs Jungs mit blutenden Gesichtern." Die Verletzten kamen mit Prellungen und Platzwunden ins Krankenhaus.

Die Begegnung zwischen der Eintracht und den Lilien in Frankfurt galt als Risikospiel.