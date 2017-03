Daniel Mauke fragt sich in Sellnrod: "Kann das weg?". Die Leitfrage bei den Dreharbeiten zur neuen hr-Sendung "Wilde Camper".

Daniel Mauke fragt sich in Sellnrod: "Kann das weg?". Die Leitfrage bei den Dreharbeiten zur neuen hr-Sendung "Wilde Camper". Bild © hr

Ob das gut gehen kann? Wilde Camper treffen auf alteingesessene Dorfbewohner. Eine neue Sendung im hr-fernsehen zeigt Hessen auf eine andere Weise. Und am Ende gibt's den goldenen Gartenzwerg - oder auch nicht.

Direkt vor den Kühen steht ein weißer Wohnwagen, der Camping-Tisch mit Karo-Deckchen ist aufgebaut, die Gartenzwerge stehen und auf der Wäscheleine baumeln die Unterhosen. Und klar - in der Kühltruhe wartet schon das Bier: Camperidylle mitten in Sellnrod, einem Ortsteil von Mücke im Vogelsberg.



Doch dann das: "Kommt mal bitte alle rüber, gleich geht’s los", tönt eine Stimme aus dem Mikrophon. Kameraleute, Tonassistenten und Maskenbildner setzen sich in Bewegung. Dreharbeiten für die neue hr-Sendung "Wilde Camper" .

Lebenswert, oder das kann das weg?

"Wir haben uns für unsere Sendung das schönste Dorf in Hessen ausgesucht", begrüßt der Moderator augenzwinkernd die Sellnroder und erntet dafür Gelächter und viel Applaus. Rund 200 der 700 Einwohner des Orts sind vorbeigekommen, um zu sehen, was das Team des Hessischen Rundfunks bei ihnen so vorhat.

Weitere Informationen Die Sendung Die Sendung "Wilde Camper" im hr-fernsehen ist am Dienstag, 28. März, um 20.15 Uhr zu sehen. Ende der weiteren Informationen

Die Story: Ein Team von drei Reportern - Daniel Mauke, Julia Tzschätzsch und Danny Morgenstern - fällt mit dem Campingmobil in ein scheinbar verschlafenes Örchten ein und schaut, was passiert. "Wir wollten wissen, wie die Leute in einem Ort leben, dem angesichts von demografischem Wandel eine düstere Zukunft vorausgesagt wird", sagt Julia Tzschätzsch.

"Lebenswert, oder kann das weg?", heißt die wenig provokante Leitfrage, die dahinter steht. Und das hatte im Vorhinein für einige Aufregung im Dorf gesorgt. Denn in einem Facebook-Trailer zur Sendung war ein Reporter mit einem Minibagger durch die Straßen gefahren und hatte fast schon mal mit dem Abriss des Orts begonnen.

Dafür gab es viel Schimpfe in den sozialen Netzwerken. "Das war natürlich eine Provokation, aber wir wollten die Sellnroder ein bisschen locken, damit sie uns zeigen, für wie lebenswert sie ihren Ort wirklich halten", sagt Julia Tzschätzsch.

"Sexy Kalender" mit Dorfbewohnern

Das hat wohl gewirkt. Die Sellnroder legten sich bei den Dreharbeiten jedenfalls mächtig ins Zeug. Der Dorfbäcker zauberte in der Camper-Küche seine - ziemlich wohlschmeckende - Kreation des Schmierschelkuchen, der Posaunen-Chor gab ein Spontankonzert im Wohnwagen und bei einem Foto-Shooting für einen "sexy Kalender" setzten sich die schönsten Feuerwehrmänner und -frauen, Landwirte und der Müller des Orts gekonnt in Pose.

Weitere Informationen Schmierschelkuchen Das Rezept für den Sellnroder Schmierschelkuchen gibt es hier Ende der weiteren Informationen

Die "Wilden Camper" mischten das Dorf ziemlich auf - und am Ende gab es eine wilde Party in der eigentlich geschlossenen Dorfkneipe. "Das alles hat uns schon überzeugt, dass Sellnrod ein ziemlich cooler Ort ist", lacht Julia Tzschätzsch. Aber ob das wirklich reicht, um den goldenen Gartenzwerg zu gewinnen?

Sie vergeben den goldenen Gartenzwerg: Die Reporter Daniel Mauke, Julia Tzschätzsch und Danny Morgenstern (v.l.n.r.) Bild © hr

Am Dienstag, 28.03.2017, um 20.15 Uhr gibt es die Auflösung im hr-fernsehen.