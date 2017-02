Der Hund einer Seniorin hat in Kassel ein zweijähriges Mädchen gebissen und schwer verletzt. Der Polizei liegt ein Video einer Überwachungskamera vor - es zeigt, wie der Hund das Kind anfällt.

Der Vorfall passierte bereits am Montagnachmittag vor einem Supermarkt in Kassel. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein mittelgroßer Hund das Kleinkind gebissen und schwer am Kopf verletzt. Die Verletzungen seien jedoch nicht lebensgefährlich.

Nach Angaben der Polizei zeigt ein Überwachungsvideo des Supermarkts, wie das zweieinhalb Jahre alte Mädchen den kniehohen Hund einige Zeit streichelte. Auch die Eltern streichelten den Hund. Daraufhin schnappte das Tier, das von einer Seniorin an der Leine geführt wurde, zu.

Ein Rettungswagen brachte das Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter in ein Krankenhaus. Die Hundehalterin ging nach dem Vorfall zunächst nach Hause. Beamte konnten den Namen und die Wohnanschrift der Frau jedoch rasch ermitteln und suchten sie Zuhause auf. Die Rentnerin räumte den Biss ihres Hundes ein und hatte auch schon die Versicherungspapiere bereitgelegt. Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.