Drei Tage will die Polizei ab Donnerstag auf Fernstraßen gezielt nach Einbrechern fahnden. Bei der länderübergreifenden Aktion sind 800 Beamte aus Hessen im Einsatz. Auch wo die Schwerpunkte sind, verriet die Polizei.

Die Polizei macht ab Donnerstag auch in Hessen verstärkt Jagd auf Einbrecher. Im Visier haben die Fahnder reisende Tätergruppen. Dazu wird an Fernstraßen kontrolliert. Rund 800 hessische Beamte sind im Einsatz.

Schwerpunkt sind Südhessen und Rhein-Main, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Allein hier werden mehr als 170 Polizisten unterwegs sein. Die Sonderfahndung dauert bis Samstag. Neben Hessen beteiligen sich daran Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Aktion ist Teil einer Kooperation in Sachen Einbruchsprävention, die die Länder im vergangenen Sommer vereinbart hatten. Am Montag will die Polizei Bilanz ziehen.

Rückgang der Einbrüche im vergangenen Jahr

Erfahrungen des Landeskriminalamts zeigen, dass Serieneinbrecher häufig in Gegenden mit guter Verkehrsanbindung, also entlang von Schnellstraßen und Autobahnen zuschlagen. Um solche Taten vorherzusehen, setzt das Landeskriminalamt seit einiger Zeit eine eigens entwickelte Software ein.

Mitte Februar hatten Innenministerium und Polizei die Kriminalstatistik für 2016 vorgelegt. Demnach sind Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr erstmals seit Jahren spürbar zurückgegangen. Sie sanken den Angaben zufolge um 10,3 Prozent.