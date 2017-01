Schluss mit Steuerbetrug in Wetzlar - zumindest bei der Hundesteuer. Private Ermittler fahnden im Auftrag der Stadt nach illegalen Hunden und klingeln dafür an jeder Haustür. Spezielle Tricks brauchen sie meist keine.

"Gibt es in diesem Haushalt einen Hund?" Diese Frage wird in Wetzlar gerade sehr häufig gestellt. Seit Oktober vergangenen Jahres gehen Mitarbeiter der Firma Springer Kommunale Dienste im Auftrag der Stadt Wetzlar von Haus zu Haus und suchen nach unangemeldeten Hunden. In den kommenden Wochen soll die Befragung abgeschlossen werden.

2015 waren in Wetzlar rund 3.500 Hunde gemeldet. Die Stadt geht aber davon aus, dass für bis zu 15 Prozent der Hunde in Wetzlar keine Steuern gezahlt werden, teilte sie bei der Ankündigung der Hundebestandsaufnahme mit.

Keine Tricks nötig

Tricks brauchen die Hundezähler selten. "Wenn es einen Hund im Haushalt gibt, ist er meistens dabei", erklärt Projektleiterin Gaby Kulartz. "Das ist die nette Eigenschaft eines Hundes, er kommt immer mit zur Tür."

Besondere Fälle würden direkt vor Ort besprochen. Wenn offiziell kein Hund im Haushalt lebt, aber einer daneben sitzt. Erklärungen seien dann oft, der Hund sei nur zur Pflege da oder der Besitzer im Urlaub.

Weitere Informationen Die Firma Springer Kommunale Dienste aus dem nordrhein-westfälischen Düren arbeitet seit über 20 Jahren bundesweit in der Hundebestandsaufnahme. In Hessen hat ein Team gerade eine Befragung in Alsfeld abgeschlossen. Auch in Langenselbold oder Usingen seien sie bereits unterwegs gewesen, aber noch nie in den großen Städten. Ende der weiteren Informationen

Systematisch werde jedes Haus und jede Wohnung abgeklappert. Ausgestattet seien die Hundezähler - meist Studenten oder Rentner aus der Umgebung - mit einem Ausweis der Stadt und einem Tablet-Computer, um alle Daten aufzunehmen.

"Es ist wichtig, dass man hört, dass unsere Mitarbeiter aus der Gegend kommen. Die Menschen werden schnell misstrauisch, wenn zum Beispiel plötzlich ein Bayer vor der Tür steht und Fragen stellt."

Mal muffelig, mal nett

Die Hunde-Steuermarke der Stadt Wiesbaden. Bild © picture-alliance/dpa

Alle Angaben seien freiwillig. Wohnungen dürften ihre Mitarbeiter nicht betreten, sagt Kulartz. Ob der Hund angemeldet sei, oder nicht, kläre später die Stadt.

Die Menschen reagierten ganz unterschiedlich auf die Befragung: mal muffelig, mal nett, aber nie ohne große Gegenwehr. "Wir führen solche Befragungen auch in größeren Städten wie Stuttgart oder Düsseldorf durch. Das könnten Sie sonst gar nicht machen, wenn Sie oft auf Gegenwehr stoßen", sagt Kulartz.

Mancher meldet sich vor der Zählung

In Wetzlar hat die Hundezählung schon vor Beginn im Oktober Wirkung gezeigt. "Nach der Ankündigung haben sich knapp 200 säumige Zahler angemeldet", sagt Pressesprecher Eckhard Nickig. Mit der Aktion solle Steuergerechtigkeit geschaffen werden. "Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr ein bisschen mehr über die Hundesteuer reinkommt", sagt Nickig.

Für 2017 rechne man mit insgesamt rund 4.000 angemeldeten Hunden in der Stadt.

Kein Bußgeld zu befürchten, aber ...

Bußgelder habe ein Hundesteuersünder nicht zu befürchten. Wer seinen Hund nicht angemeldet habe, müsse die Hundesteuer vier Jahre rückwirkend bezahlen.

In Wetzlar liegt die Hundesteuer für den ersten Hund bei 60 Euro im Jahr. Das ist genau der hessische Durchschnitt. Wer also seinen Hund in Wetzlar nicht angemeldet hat, muss für vier Jahre 240 Euro nachzahlen. Besonders weh tut die Nachzahlung für Besitzer von so genannten "gefährlichen Hunden". Hier liegt die Steuer bei jährlich 360 Euro. Das wären 1.440 Euro für vier Jahre.

Bild © hessenschau.de

Hundesteuer in Hessen

Die Hundesteuer wird von jeder Kommune Hessens selbst festgelegt. Dabei gilt: Je mehr Hunde, desto teurer wird es. Für den zweiten und dritten Hund müssen Hundehalter meist mehr zahlen als für ihren ersten Hund.

Laut des Bundes der Steuerzahler Hessen ist Wiesbaden Spitzenreiter bei der Hundesteuer. 180 Euro im Jahr kostet hier der erste Hund. Am günstigsten ist es in Eschborn, einen Hund zu halten. Die Stadt im Main-Taunus-Kreis ist die einzige der 426 Kommunen in Hessen, die Hundehalter nicht zur Kasse bittet.

Für die Haltung von Kampfhunden wird oft eine extra Steuer erhoben. Bis zu 1.000 Euro jährlich kann das in Hessen kosten - wie in Herleshausen im Werra-Meißner-Kreis und Kefenrod in der Wetterau. In 66 Städten und Gemeinden wird auf diese Steuer allerdings verzichtet, zum Beispiel in Kassel, Wiesbaden und Offenbach.