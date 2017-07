Taubenkot ist in vielen Städten ein Ärgernis. Einige Kommunen versuchen das Problem mit so genannten Taubenhäusern zu lösen. Ein Marburger Vogelkundler hält diese Methode für sinnlos.

Auf dem Parkhaus Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt steht seit sieben Jahren ein Taubenhaus. Es ist ein Holzhäuschen mit einem Haufen Körnerfutter auf dem Boden und einigen vorbereiteten Nestern an der Wand. Einige Tauben legen dort ihre Eier ab. Und jetzt kommt der Trick: Die Eier werden gegen Gips- oder Plastikattrappen ausgetauscht. Die Tauben bemerken den Schwindel nicht und bebrüten die Attrappen.

So soll der Nachwuchs der Vögel reduziert werden. Mitarbeiter des Frankfurter Stadttaubenprojekts, die das Taubenhaus betreuen, holen nach eigenen Angaben rund 100 Eier pro Monat aus den Nestern.

Einige Taubenhäuser in Planung

Immer mehr Kommunen setzen auf solche Taubenhäuser, um ihre Innenstädte zumindest ein bisschen von den Tauben und ihren Hinterlassenschaften zu befreien. In Frankfurt gibt es derzeit drei Taubenhäuser, ein weiteres auf dem Parkhaus am Gericht soll noch in diesem Sommer eröffnet werden. Auch in den Stadtteilen Höchst und Gallus sucht die Verwaltung nach Standorten.

In Wiesbaden, wo es auch drei Taubenhäuser gibt, sind sogar vier weitere geplant. In Kassel, Darmstadt und Fulda gibt es jeweils eines. In der osthessischen Bischofsstadt soll bald ein zweites Haus in Betrieb gehen.

Bis zu 40.000 Tauben in Frankfurt

Ob sich mit Taubenhäusern die Zahl der Vögel reduzieren lässt, ist umstritten. Amtliche Daten zum Taubenbestand in Hessen gibt es nicht. Und die Schätzungen weichen stark voneinander ab. Das Stadttaubenprojekt geht für die Innenstadt von Frankfurt von rund 4.500 Vögeln aus, die Stadt hält für möglich, dass insgesamt sogar bis zu 40.000 Tauben in Frankfurt leben. Andere Städte wie Kassel, Darmstadt oder Fulda können nicht einmal Schätzwerte angeben.

Daher lässt sich der Effekt von Taubenhäusern nicht objektiv erfassen. Die subjektiven Eindrücke klaffen auseinander. Die Deutsche Bahn zum Beispiel hält nicht mehr viel von Taubenhäusern. Erst kürzlich hat sie eines aus dem Uhrturm des Wiesbadener Hauptbahnhofs verbannt. Das Futterangebot im Taubenhaus habe zusätzliche Vögel angelockt. Die Tiere hätten sich nicht nur am Uhrturm, sondern auch in der Bahnhofshalle breit gemacht. Die Folge: Mehr Kot statt weniger im Bahnhof.

Marburger Experte kritisiert die Methode

Der Marburger Vogelkundler Martin Kraft hält das System der Taubenhäuser grundsätzlich für uneffektiv. Das Austauschen der Eier gegen Attrappen bringe nichts. Selbst wenn die Taubenpopulation dadurch zunächst verkleinert werde, würden die frei werdenden Plätze im Stadtraum rasch durch neue Tauben besetzt.

Auch sei es möglich, dass sich viele Tauben zwar im Taubenhaus am Futter bedienen, ihre Eier aber woanders völlig ungestört ausbrüten, argumentiert der Experte. Dann verkehre sich die Wirkung der Taubenhäuser ins Gegenteil.

Initiative will Tauben von der Straße holen

Die Zahl der Tauben zu verringern, ist für Gudrun Stürmer vom Frankfurter Stadttaubenprojekt aber gar nicht die Hauptsache. Das Ziel sei, die Tauben von der Straße zu holen. Stürmer verweist auf hunderte Vögel, die zum Taubenhaus auf das Parkhausdach an der Hauptwache fliegen: "Diese Tiere hier werden nicht die Menschen in den Fußgängerzonen belästigen." Entscheidend sei es deshalb, den Tauben genug Platz in Taubenhäusern anzubieten - davon seien die meisten Städte aber noch weit entfernt.

Viele Städte bauen deshalb zusätzliche Taubenhäuser. Vielleicht ist das aber auch dem Mangel an Alternativen geschuldet. Denn andere Methoden, die Zahl der Vögel auf mehr oder weniger natürliche Weise zu begrenzen, sind teilweise spektakulär fehlgeschlagen.

So etwa der Versuch der Stadt Frankfurt, den Taubenbestand auf dem Opernplatz von zwei Bussarden dezimieren zu lassen. Eines Tages ging einer der Bussarde statt auf Tauben auf einen Terrier los. Hund und Herrchen waren geschockt, die Stadt stoppte 2004 den Bussard-Einsatz umgehend. Zumindest solche Kollateralschäden sind bei Taubenhäusern nicht zu erwarten.