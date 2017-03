Tatort Kirche: Die Zahl der Diebstähle in Gotteshäusern hat stark zugenommen. Mit Überwachungskameras versuchen manche Gemeinden gegenzuhalten. Andere Pfarreien gehen indes ganz andere Wege.

Die Täter brachen das Gitter eines Wandfachs auf und stahlen ein vergoldetes Gefäß mit einem Schädelstück der Heiligen Hedwig. Der Diebstahl der Reliquie aus dem Frankfurter Dom im vergangenen Jahr sorgte in der Gemeinde für Entsetzen. "Ein solcher Diebstahl ist unfassbar", sagte Stadtdekan Johannes zu Eltz. Ein immenser ideeller Verlust für viele Gläubige und auch ein beträchtlicher materieller Schaden: Auf mehrere tausend Euro schätzen Experten den Wert der Reliquie.



Der Diebstahl im Frankfurter Dom war indes nur einer von vielen im vergangenen Jahr aus hessischen Kirchenhäusern. Insgesamt 235 Mal schlugen Diebe und Einbrecher 2016 in hessischen Domen, Kirchen und Kapellen zu, teilte die Polizei auf Anfrage von hr-iNFO mit. 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 135.000 Euro. Das sind sogar 40 Prozent mehr im Vergleich zu 2015 und sogar 80 Prozent mehr als 2014.

Nicht immer handelt es sich um wertvolle Reliquien. Oft ist der Wert der Beute vergleichsweise klein. Viel Höher sind mitunter die Sachschäden, die Einbrecher verursachen - etwa wenn sie Opferstöcke von der Wand reißen und aufbrechen. Die Spendensammelboxen enthalten meist nur etwas Münzgeld. Die Reparatur kann aber mehrere hundert Euro kosten.

Mögliche Antwort: Videoüberwachung

Im Rhein-Main-Gebiet kann fast jede Gemeinde von Diebstählen berichten. Auch die katholische St. Pankratius-Kirche in Schwalbach am Taunus. In der Kirche, im Gemeindehaus, im Pfarrhaus, in der Kita - überall habe es schon Einbrüche oder Einbruchsversuche gegeben, sagt Gemeindepfarrer Alexander Brückmann. Vor zwei Jahren kam auch noch Vandalismus dazu: Ein Unbekannter zündelte immer wieder in der Kirche, die tagsüber unverschlossen ist. Da reagierte die Gemeinde und installierte Überwachungskameras.

Vier Kameras zeichnen seitdem das Geschehen in der St. Pankratius-Kirche auf. Auch der Feuerteufel konnte so ertappt werden: Ein Junge aus dem Ort war auf den Videobildern beim Zündeln zu sehen. Seither sei nichts Größeres mehr passiert. Anfangs habe es Bedenken gegen die Kameras gegeben, sagt Pfarrer Brückmann: Würde die Kirche weiterhin der Rückzugsort sein können, an dem man sich still und unbeobachtet fühlt? Offenbar schon - genau wie vorher kämen Menschen zur Einkehr und zum Beten in die Kirche, niemand habe sich beschwert.

Offene Türen gegen Einbrecher

Auch in der evangelischen Maria-Magdalena-Gemeinde in Frankfurt-Sachsenhausen habe es einzelne Stimmen gegeben, die sich für Videoüberwachung aussprachen, sagt Pfarrer Volker Mahnkopp. Allerdings habe man das schnell verworfen. Als wirksamstes Mittel gegen Einbrecher sieht Mahnkopp offene Türen. Denn dann könnten die Eindringlinge sich schnell ein Bild verschaffen, ohne Schäden anzurichten. Und sie würden bald sehen: Es gibt nicht viel zu holen in dem protestantischen Gotteshaus.

Tatsächlich sind Gemeinden mit Video-Überwachung noch die Ausnahme in Hessen. Die wachsende Zahl von Einbrüchen bringt die Kirchen allerdings schon ins Grübeln. So beschäftigt sich etwa die Bau-Abteilung der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau jetzt mit Vorbeuge-Maßnahmen. Und auch die katholische Kirche in Frankfurt hat reagiert.

Im Frankfurter Dom ersetzt jetzt ein Knochensplitter den gestohlenen Schädelknochen der Heiligen Hedwig. Dieser sei besser gesichert als vorher, so eine Kirchensprecherin. Der Dom habe ein Sicherheitskonzept, Details könne man nicht nennen. Eine Videoüberwachung gebe es allerdings nicht.