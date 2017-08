Ein Einkommen im siebenstelligen Bereich - darüber können sich mehr als 1.400 Hessen freuen. Seit Jahren steigt die Zahl der Millionäre im Bundesland.

Immer mehr Hessen verdienen jährlich Millionenbeträge: Im Jahr 2013 haben 1.439 Menschen jeweils mehr als eine Million Euro verdient, wie die Einkommenssteuerstatistik des Statistischen Landesamts 2013 zeigt. 2010 waren es noch 185 Einkommensmillionäre weniger. Die Anzahl der Einkommensmillionäre in Hessen hat sich damit um rund 15 Prozent erhöht.

Es gibt aber nicht nur mehr Großverdiener in Hessen, sondern auch die Gesamteinkünfte dieser Gruppe sind stark gestiegen: 2013 verdienten die 1.439 Einkommensmillionäre in Hessen fast 3,4 Milliarden Euro. Das ist rund eine halbe Milliarde Euro mehr als noch im Jahr 2010.

Weitere Informationen Warum Zahlen aus dem Jahr 2013? Die Einkommensteuerstatistik wird bislang alle drei Jahre erhoben. Die Daten aus dem Jahr 2016 liegen dem Statistischen Landesamt jedoch noch nicht vor. Wie ein Sprecher erklärte, kann es bis zu drei Jahre dauern, ehe die Daten beim Statistischen Landesamt eingehen. Zuvor müssten die Daten bei der Finanzverwaltung geprüft und verarbeitet werden. Ende der weiteren Informationen

Einkommenssteuer erhöhte sich für Millionäre

Die Einkünfte der Einkommensmillionäre machten im Jahr 2013 2,9 Prozent von Hessens Gesamteinkünften aus - und das obwohl diese von der Anzahl her nicht einmal eine halbe Promille der mehr als drei Millionen hessischen Einkommensteuerpflichtigen darstellen.

Hessens Einkommensmillionäre wurden 2013 aber auch kräftig zur Kasse gebeten: Ihre festgesetzte Einkommensteuer erhöhte sich um 27,3 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Das sind fast sechs Prozent von Hessens Einkommenssteuern.

Hessens Großverdiener leben im Hochtaunuskreis

Absolut gesehen wohnten die meisten Einkommensmillionäre in Frankfurt (299), dicht gefolgt vom Hochtaunuskreis (280). Betrachtet man die "Millionärsdichte", also die Zahl der Einkommensmillionäre pro 10.000 Steuerpflichtigen, so landet der Hochtaunuskreis mit 24 auf Platz eins, in weitem Abstand vor Frankfurt (8), Wiesbaden (7) und dem Main-Kinzig-Kreis (6).

Das Schlusslicht sind der Odenwaldkreis und der Werra-Meißner-Kreis mit je einem Einkommensmillionär auf 10.000 Steuerpflichtige. Offensichtlich siedeln sich wohlhabende Menschen eher im Hochtaunuskreis und in der Region um die wirtschaftlich starke Stadt Frankfurt an. Der nordhessische Werra-Meißner-Kreis ist bekannt als eine eher strukturschwächere Region.