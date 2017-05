Eisig kalt in den Nächten, fast schon sommerlich warm am Nachmittag: Der Mai zeigt sich weiter wechselhaft. Unternehmungen draußen sollte man planen, denn es drohen Gewitter und Starkregen.

Ein weitgehend sonniger Dienstag und ein noch freundlicherer Mittwoch nach regenreichen und kühlen Tagen in Hessen: Was nach einer Trendwende in Richtung Frühsommer aussieht, könnte sich tatsächlich als solche erweisen. hr-Meteorologe Tim Staeger sagt für die Nacht auf Mittwoch noch einmal Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt mit Bodenfrostgefahr in Muldenlagen voraus. Aber danach ist es mit der Polarluft aus Nordeuropa vorbei.

Das Problem mit der dann aus Südwesten nach Hessen strömenden, deutlich wärmeren Luft ist nur: Sie ist feucht. Ab Donnerstag ziehen daher aller Wahrscheinlichkeit nach schon wieder Schauer über Hessen - und nachmittags auch Gewitter. "Die Sonne steht jetzt schon hoch, sie heizt im Tagesverlauf die Luft auf. Daher nehmen die Schauerneigung und die Gewittergefahr am Nachmittag zu", sagt Staeger.

Wärmster Tag der Woche

Ist dann wieder mit einem derart heftigen Maigewitter wie am vergangenen Donnerstag im Rhein-Main-Gebiet zu rechnen? "Das war eine besondere Lage, weil sich an dem Tag mehrere Gewitterzellen aneinander reihten und die Region sozusagen die volle Breitseite abbekam", erläutert der Meteorologe. Auszuschließen sei das natürlich nie.

Womit Staeger ziemlich sicher rechnet: Starkregen in ganz Hessen - und das leider auch noch am Wochenende. Da heitert auch die Aussicht auf Freitag als vermutlich wärmsten Tag der Woche mit bis zu 23 Grad kaum auf. Oder dass der Meteorologe sagt, solch ein Wetter mit abrupten Temperaturstürzen oder -anstiegen sei nun mal bezeichnend für einen Übergangsmonat wie den Mai.

Immerhin führt der Übergang irgendwann hin zum Sommer. Und wer seine Draußen-Unternehmungen bis Mittwoch oder danach eher vormittags einplanen kann, hat gute Chancen, auch durch diese wechselhaften Tage einigermaßen trockenen Fußes zu kommen.

