So etwas gibt es in Europa noch nicht: eine Klinik für krebskranke Pferde. Im Main-Kinzig-Kreis wird jetzt ein onkologisches Zentrum für Vierbeiner gebaut. Die Strahlentherapie ist aber nicht ganz billig.

Eine Hiobsbotschaft vor drei Jahren brachte Tim Kowalewski auf die Idee. Das Pferd seiner Frau war an einem Tumor erkrankt, kein Tierarzt konnte helfen. Eine Strahlentherapie für Großtiere wird in Deutschland nicht angeboten. Ab September wird sich das nun ändern. Der Physiker aus Linsengericht (Main-Kinzig), selbst Spezialist auf dem Gebiet, lässt in seiner Heimatgemeinde ein onkologisches Zentrum bauen. Schwerpunkt wird die Strahlentherapie für erkrankte Pferde sein, aber auch Kleintiere sind willkommen.

Auf dem rund 8.000 Quadratmeter großen Grundstück sind die Bagger angerollt. Bild © Equinox Healthcare

In diesen Tagen erfolgte im Ortsteil Altenhaßlau der Spatenstich auf dem immerhin rund 8.000 Quadratmeter großen Grundstück. Rund sieben Millionen Euro investiert Kowalewski, der rund 30 Jahren Geräte für die Strahlentherapie vertrieb, mit seinem Unternehmen Equinoc Healthcare in das Behandlungszentrum. Er sorgt damit weit über die deutschen Grenzen hinaus für ein Novum. "Es wird das erste Zentrum dieser Art in Europa entstehen", sagt der 49-Jährige im Gespräch mit hessenschau.de.

Spezieller Tisch, drei Meter dicke Wände

Bislang können sich hierzulande nur Kleintiere einer Radiotherapie unterziehen - weil die Apparate für Pferde schlichtweg zu klein sind. Diesen Service bieten in Deutschland eine handvoll Einrichtungen ein, in Hessen etwa die Tierklinik in Hofheim. Ab Spätsommer wird diese Lücke bei der Strahlentherapie von Pferden nun geschlossen. "Wer sein Tier behandeln lassen möchte, muss bisher etwa nach England oder in die USA fliegen", berichtet Kowalewski.

Unternehmer Tim Kowalewski aus Linsengericht. Bild © Equinox Healthcare

Das Hauptproblem bei Pferden mit Krebserkrankung ist der benötigte Platz. In Linsengericht wird der Behandlungsraum, in denen die Vierbeiner bestrahlt werden, acht Meter breit sein. Aber auch ein speziell konstruierter Tisch stellte Kolawewski bei den Planungen vor besonderen Herausforderungen. Er muss eine Tonne aushalten, wenn die narkotisierten Tiere untersucht werden. Drei Meter dicke Wände schützen die Umwelt vor der Strahlung.

Rund 2.500 Euro kostet die Behandlung

Auf dem Grundstück stehen zehn Boxen bereit für die Vierbeiner. In einem kleinen Paddock bekommen die Tiere die nötige Bewegung. "Die Pferde werden je nach Behandlungsdauer rund sieben Tage bleiben", sagt Kowalewski. Aber nicht nur Tumore werden in Linsengericht ab September bestrahlt. Die Strahlenkanone, die allein zwei Millionen Euro kostet, soll auch bei der Linderung von Arthrose eingesetzt werden.

Für kleines Geld ist eine Behandlung aber nicht zu kriegen. Rund 1.200 Euro müssen etwa Hundebesitzer berappen. Eine Strahlentherapie für Pferde schlägt mit etwa 2.500 Euro zu Buche. Dass Kowalewski mit seiner Klinik auch Geld verdienen will, versteht sich von selbst. Neben den Baukosten müssen auch rund 40 Mitarbeiter bezahlt werden.

"Linsengericht der perfekte Ort"

Warum eigentlich Linsengericht als Standort? "Ich wohne hier und das relativ zentral in Deutschland. Das ist perfekt für die Patienten, die einen guten Autobahnanschluss haben", so Kowalewski. Und da wäre noch der Ortsname, der nach Meinung des 49-Jährigen einen hohen Wiedererkennungswert habe. Ab September soll die Gemeinde dann europaweit erste Anlaufadresse werden für Pferdebesitzer von erkrankten Vierbeinern.