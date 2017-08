Die Iren haben wieder ihr Lager in Hessen aufgeschlagen. Etwa 150 campen in Eppstein. Dort sind sie, anders als in Nachbarorten, herzlich willkommen. In Wiesbaden feierten die Traveller bereits lautstark, aber friedlich.

"Hier ist alles im grünen Bereich", sagt Jörg Steimer, Besitzer des Taunuscamps im Eppsteiner Stadtteil Niederjosbach am Dienstag hessenschau.de, nachdem die Iren bei ihm eingetroffen sind.

Andernorts hat man in den letzten Jahren andere Erfahrungen mit den Travellern gemacht. Besonders in Mainz-Kostheim und Ginsheim-Gustavsburg erinnern sich die Anwohner ungern an gröhlende Betrunkene und die Spur der Verwüstung, die sie hinterließen.

Traveller feiern in Wiesbadener Innenstadt

Deswegen haben die Veranwortlichen dort die Traveller in diesem Jahr bereits im Vorfeld zur Personengruppe non grata erklärt und Schranken, Absperrungen und Sicherheits-Personal installiert.

In Wiesbaden sorgten die Reisenden auch in diesem Jahr prompt wieder für Aufsehen. Sie zogen am Montagabend lautstark feiernd durch die Innenstadt. "Es gab aber keine polizeilich relevanten Vorkommnisse", sagte ein Polizeisprecher. Anschließend seien die Feiernden mit Taxis zurück zum Campingplatz in Eppstein gefahren.

Auch dort ist die Polizei vor Ort, doch die könne laut Steimer auch wieder abziehen, die hätte sowieso nichts zu tun. "Hier sind alle gut gelaunt und entspannt", beschreibt der 57-Jährige die Stimmung auf dem Campingplatz.

Iren seit 25 Jahren in Eppstein

Alles wie immer eigentlich. Seit 25 Jahren kämen die Iren nun schon nach Eppstein und seien auch in der Zukunft jederzeit willkommen. "Ich behandle jeden Gast gleich", sagt Steimer, "egal, wo er herkommt".

Die gelbe und die rote Karte hat Jörg Steimer immer einstecken. Bild © hr (Susanne Vollstädt)

Die sogenannten Pavees seien froh, dass sie hier willkommen sind und respektiert werden. Und dementsprechend verhielten sie sich auch. Kommt es doch einmal zu Problemen, ruft Steimer nicht etwa die Polizei. Er verteilt auf seinem Platz Gelbe und Rote Karten. "Wer Rot sieht, fliegt raus."

Stolz auf Multi-Kulti

Steimer ist stolz auf die Vielfalt auf seinem Campingplatz. "Wir haben Flüchtlinge aufgenommen, wir haben Holländer, Engländer, Franzosen, Chinesen – und eben auch Iren", erzählt der gebürtige Eppsteiner. "Wir sind Multi-Kulti und das ist wunderbar."

Weitere Informationen Stichwort Traveller Die überwiegend in Irland ansässigen Traveller (auch Tinker oder Pavees genannt) gelten als Nachfahren umherziehender Händler. Unter ihnen waren früher etwa auch Weber, Schuhmacher und Erntearbeiter. Das Umherziehen von Ort zu Ort ist Teil ihrer Kultur.



Seit vielen Jahren kommen sie Mitte August auf ihrber Reise von den Britischen Inseln durch Europa auch im Rheinland und in Hessen vorbei. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Klagen von Anwohnern in Minden, Bonn oder Mainz. Laut jüngsten Erhebungen des irischen Umweltministeriums lebten 2015 mehr als 530 Traveller-Familien auf illegalen Stellplätzen. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hessenschau, 15.08.2017, 19.30 Uhr