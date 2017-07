Bund und Land überbieten sich mit Forderungen nach höheren Strafen für Rettungsgassen-Verweigerer auf Autobahnen. Vorbild ist Österreich. Doch dort wird diskutiert, ob die Rettungsgasse jemals funktionieren kann.

Das Bußgeld für Rettungsgassen-Muffel soll deutlicher steigen als geplant. Eine Bundesrats-Vorlage soll im September fertig sein.

In Österreich haben hohe Strafen das Problem nicht gelöst. Es werden Zweifel laut, ob Autofahrer sich jemals richtig verhalten werden.

Experten erklären das Versagen mit einem Bündel aus praktischen und psychologischen Problemen (hier geht es direkt zur Übersicht).

Wer Experten daran misst, ob ihre Vorhersagen eintreffen, der stößt beim Thema Rettungsgasse auf den Österreicher Gregor Bartl. Der promovierte Verkehrspsychologe, tätig als Berater und im Geschäft für Verkehrssünder-Nachschulungen, erklärte 2014 : "Die Rettungsgasse muss scheitern."

"Die Rettungsgasse zu bilden, setzt Schwarmintelligenz - sich als Gruppe selbst zu organisieren - voraus, worüber wir Menschen nur wenig verfügen", wiederholt Bartl drei Jahre später auf hessenschau.de-Nachfrage.

Ein auch in Österreich umstrittener Standpunkt. Doch ausgerechnet jetzt, da Hessen dem Beispiel höherer Strafen für Rettungsgassen-Muffel im Nachbarland folgen will, geraten dort deren Befürworter in die Defensive. Erneut kommt auf den Tisch , dass 2014 ein Gutachten keinen Zeitgewinn im Vergleich zur Fahrt über den Pannenstreifen belegen konnte.

"Rettungsgasse hat nie funktioniert"

Dabei gilt Österreich als Vorbild, wenn sich Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit Vorschlägen für höhere Bußgelder überbieten. Bislang liegt das in Deutschland bei 20 Euro. Der Bund hatte zunächst bis 115 Euro eingebracht, Beuth am Dienstag 165 Euro, Dobrindt darauf 280 Euro plus Fahrverbot.

Ergebnis: Die Vorlage flog von der Tagesordnung des Bundesrats am Freitag, damit Dobrindt die Aufschläge einarbeiten kann. In Österreich liegt der Höchstbetrag schon heute bei 726 Euro, werden Retter behindert bei 2.180 Euro.

Doch erst im Juni mussten Feuerwehrleute auf der A1 bei Zöbern zu Fuß zur Unfallstelle gehen. Wenig später brauchten Retter auf Westautobahn 27 Minuten für 9 Kilometer. Ein Feuerwehrkommandant sagte: "Man muss es ganz klar aussprechen: Die Rettungsgasse hat bei uns noch nie funktioniert. Ich bin auch skeptisch, ob die Leute jemals die Rettungsgasse begreifen." Das stimmt zwar so nicht für alle Regionen, doch Probleme sind Alltag.

Ignoranz, Unkenntnis, Absicht?

Warum aber versagen Autofahrer regelmäßig bei der lebensrettenden Gasse? An eines glaubt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) als einer ihrer Befürworter nicht: dass sich in Staus immer zufällig Hunderte Autofahrer treffen, die mit vollem Vorsatz die Feuerwehr blockieren.

"Mutwillig ist es bei den wenigsten", sagt DVR-Sprecher Sven Rademacher. Er tippt auf Ignoranz, Unkenntnis und dem Unterschätzen, wie wichtig die Gasse ist. Auch der Bamberger Psychologie-Professor Claus-Christian Carbon sagt: "Absicht ist ziemlich ausgeschlossen."

Info-Mangel? Das Thema ist Dauerbrenner in den Medien. Hessen hat 50 Banner für Autobahnbrücken und 250.000 Flyer drucken lassen. In Österreich wussten nach so einer Kampagne 80 bis 90 Prozent einheimischer Autofahrer, was Beuth klar machen will: "Das Bilden einer Rettungsgasse ist kein höflicher Vorschlag, sondern jeder Verkehrsteilnehmer ist dazu verpflichtet."

Gefährlicher Cocktail von Gründen

Wer sich über das Gassen-Desaster mit Psychologen unterhält und Österreichs Erfahrungen auswertet, stößt allerdings nach und nach auf einen gefährlichen Cocktail aus praktischen und psychologischen Gründen.

Die praktischen Probleme:



Das Bilden der Rettungsgasse beginnt oft erst, wenn der Verkehr fast steht oder gar erst, wenn sich ein Einsatzwagen nähert, dann fehlt bereits der Platz zum Ausweichen an die Seite.

Oft schließt sich die Gasse nach dem ersten Einsatzfahrzeug wieder.

Bei zweispurigen Autobahnen funktioniert das System eher, bei drei- und vierspurigen gibt es häufiger Probleme.

Viele ausländische Fahrer kennen weder die Gasse noch erreichen sie Berichte über die Höhe möglicher Strafen. Eine EU-weite Lösung fehlt.

Ein Auto, das in die Gasse fährt, reicht für eine Blockade und zieht andere Fahrer mit.

Die psychologischen Probleme:



Die Gasse funktioniert nur, wenn sie bei jedem Stau früh gebildet wird, auch bei unklarer Ursache. Doch in den seltensten Fällen kommt dann ein Einsatzfahrzeug. "Der Belohnungseffekt bleibt aus", sagt Bartl.

Zudem sei die Rettungsgasse "unnatürlich", sagt der Psychologe. Heißt: Es wird noch enger, das Zusammendrängen erzeugt Unbehagen, zumal der knappe Straßenraum ohnehin als Konkurrenzfeld empfunden wird.

Bartls Frankfurter Kollege Peter Fiesel sagt: Die Menschen seien immer mehr mit sich beschäftigt und im Auto von der restlichen Umwelt abgeschnitten.

Professor Carbon, spezialisiert auf menschliches Verhalten, erklärt: "Einfach gehorchen, einer Handlungsaufforderung folgen, das passt nicht mehr in unsere Kultur." Häufig sei dies gut, hier nicht.

Die Leute würden zwar sagen, ihnen sei alles klar, "praktisch gesehen ist aber gar nichts klar", sagt Carbon. Das Phänomen ist aus der Ersten Hilfe bekannt: Aus Angst vor Fehlern und weil andere nichts machten, machten die Leute lieber nichts. Dabei sei das der schlimmste Fehler.

Üben, üben, üben

Psychologe Carbon rät darum zu praktischem Lernen. Ein Vorschlag: Bei Firmenfeiern oder anderen Anlässen könnte es Rettungsgassen-Übungen geben. Es gehe darum, Menschen durch Erfahrungen zum Handeln zu ermutigen. "Leute an den Pranger zu stellen, bringt dagegen nichts."

Dazu passt, dass der Verkehrssicherheitsrat beobachtet, dass es oft eine Kettenreaktion auslöst, wenn ein Autofahrer mit der Gasse beginnt.

Und höhere Bußgelder? Denen schreibt Carbon immerhin eine kurzfristige Symbolwirkung zu, die Rettungskräften Unterstützung signalisiere. Der Verkehrssicherheitsrat mahnt, es müsse dann auch kontrolliert werden.

"Wenn das richtig weh tut"

Der Geschäftsführer des hessischen Feuerwehrverbandes, Harald Popp, könnte sich sogar österreichische Beträge vorstellen. "Das könnte ein Zeichen sein, wenn das richtig weh tut", sagt er zu hessenschau.de.

Skeptiker Bartls hält das Bemühen dagegen für hoffnungslos und empfiehlt, die Energie lieber in andere Verkehrsthemen zu stecken. Dagegen spricht, dass eine Kehrtwende bei der Rettungsgasse die Autofahrer vollends verunsichern könnte. Aus dem Innenministerium in Wien heißt es darum: "Besser eine schlechte Rettungsgasse als gar keine."