Temperaturen bis 22 Grad: In der neuen Woche nimmt der Frühling in Hessen so richtig Fahrt auf - zumindest bis zum kommenden Wochenende.

Eine Woche nach dem meteorologischen Beginn ist der Frühling hierzulande so richtig angekommen. Das sonnige Wochenende liefert einen guten Vorgeschmack auf die kommende Woche: Die Hessen dürfen sich auf Temperaturen bis zu 22 Grad freuen, wie hr-Meteorologe Rainer Behrendt ankündigte.

Vergleichsweise frisch bleibt es in den kommenden Tagen nur im nordhessischen Bergland. Besonders verwöhnt werden das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen. Hier klettert das Thermometer schon am Dienstag auf knapp über 20 Grad. Ursache für den aktuellen Bilderbuchfrühling ist Hoch "Ludwiga", das nach Südosteuropa zieht und warme Mittelmeerluft in den Südwesten Deutschlands strömen lässt.

Fragezeichen Richtung Wochenende

Am Mittwoch ereilt den Frühling dann ein kleines Zwischentief, die Sonne wird zum Teil von dichten Wolken verdeckt, im Norden kann es auch regnen. Die Temperaturen betragen aber immer noch 18 Grad in der Spitze und finden dann am Donnerstag bei Höchstwerten von 22 Grad ihren vorläufigen Höhepunkt.

Für das kommende Wochenende seien seriöse Vorhersagen nur bedingt möglich, sagte der hr-Meteorologe. Derzeit müsse man sich auf unbeständigeres Wetter ab Freitag einstellen. Aber auch eine Fortsetzung des Kaiserwetters scheint möglich. Wer die Zeit hat, sollte aber auf Nummer sicher gehen und schon unter der Woche den Sonnenspeicher aufladen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 26.03.2017, 19.58 Uhr