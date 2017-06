Wieder Pfingstausschreitungen in Bad Soden

Polizisten sind am Rande eines Weinfestes in Bad Soden am Taunus von Jugendlichen mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Es waren nicht die ersten Pfingstkrawalle in der Stadt.

Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene haben in der Nacht auf Pfingstmontag in Bad Soden am Taunus Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten sich am Rande der Bad Sodener Weintage zwischen 450 und 500 Jugendliche am Sonntagabend im Alten Kurpark versammelt.

Als sie in der Nacht zum Montag - gegen 1.20 Uhr - aufgefordert wurden, den Kurpark zu verlassen, widersetzte sich eine kleine Gruppe. Ein Stein flog in Richtung Polizei. Später wurden Polizisten auch am Bahnhof mit Flaschen und Steinen angegriffen.

Polizeihund beißt 17-Jährigen in Arm

Ein Polizeiauto wurde beschädigt. Polizisten wurden nicht verletzt. Allerdings wurde ein 17-Jähriger aus Schwalbach von einem Polizeihund in den Oberarm gebissen. Ein 18- und ein 20-Jähriger Schwalbacher wurden vorübergehend festgenommen, weil sie sich dem Platzverweis widersetzten.

Die Steine- und Flaschenwerfer werden nach Angaben einer Polizeisprecherin wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gesucht.

Randale bereits 2016

Bereits im vergangenen Jahr war es am Rande des Weinfestes in Bad Soden über Pfingsten zu Krawallen durch Jugendliche gekommen. Damals hatte unter anderem das Höchster Kreisblatt darüber berichtet.

Sendung: hr-iNFO, 05.06.2017, 15.00 Uhr