Junger Autofahrer verbrennt in Pkw

Tödlicher Unfall bei Neustadt Junger Autofahrer verbrennt in Pkw

Ein Autofahrer ist bei Neustadt gegen einen Baum gerast und in seinem brennenden Fahrzeug ums Leben gekommen. Der junge Mann war offenbar zu schnell auf einer Landstraße unterwegs.

Bild © picture-alliance/dpa

Der Autofahrer verunglückte am Montagabend auf einer Landstraße bei Neustadt-Mengsberg (Marburg-Biedenkopf), wie die Polizei am Dienstag berichtete. Er war nach ersten Ermittlungen in Richtung Lischeid unterwegs, als er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verlor.

Das Auto kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und ging sofort in Flammen auf. Für den Fahrer sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilten die Beamten mit. Seine Identität war am Dienstagmorgen noch nicht abschließend geklärt, es soll sich aber um einen jungen Mann aus dem Ostkreis handeln.

Die Landstraße war für die Lösch- und Bergungsarbeiten bis etwa 22 Uhr gesperrt.