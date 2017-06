Wer ein sommerliches Pfingsten verbringen will, sollte sich beeilen. Ab Sonntag stehen die Zeichen auf Wetterwechsel. Wer sich ins Auto setzt, muss mit vollen Autobahnen rechnen.

Wars das schon wieder mit dem Sommer? Nach den heißen Mai-Tagen stehen die Zeichen zum meteorologischen Sommeranfang auf Abkühlung.

Am Freitag wird es bis auf einige Schauer und Gewitter noch sonnig und warm, wie hr-Meteorologe Rainer Behrendt erklärt. An der 30-Grad-Marke wird auch am Samstag noch einmal gekratzt - es herrscht verbreitet Schwimmbadwetter. "Doch im Tagesverlauf kommt vom Westen eine Kaltfront mit Atlantikluft", sagt Behrendt.

Unwetter möglich

Zum Nachmittag oder Abend hin ziehen mit hoher Wahrscheinlichkeit Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial über Hessen.

Mit der Hitze ist dann erst mal vorbei, so der Wetterexperte. "Am Sonntag wird es mit maximal 21 Grad merklich kühler." Am Vormittag kommt noch Regen dazu, der auch heftig sein kann, aber im Tagesverlauf nachlässt. Wechselhaft wird der Pfingstmontag. "Da macht sich die Sonne rar und man muss immer mit Schauern oder Gewittern rechnen."

Autofahrer brauchen Geduld

Voll wird es wohl nicht nur in den Schwimmbädern, sondern auch auf den Straßen. Autofahrer brauchen vor allem am Freitag Geduld. "Es rollt mehr Verkehr auf Hessens Autobahnen als an einem normalen Wochenendstart", teilte Hessen Mobil am Donnerstag mit.

Der ADAC rät, möglichst antizyklisch zu fahren. Vor allem am Pfingstsonntag hätten Autofahrer weitgehend freie Fahrt. Am meisten Betrieb wird in Hessen auf den Autobahnen 3 und 5 erwartet, wo auch Baustellen für Verzögerungen sorgen können. Am Pfingstmontag dürfte dann starker Rückreiseverkehr herrschen.

Sendung: alle wetter!, hr-fernsehen, 01.06.2017, 19.15 Uhr