Fotokameras und Zubehör im Wert von 200.000 Euro haben Diebe aus einem Geschäft in Eschborn erbeutet. Um in den Laden einzusteigen, griffen sie zu einem raffinierten Trick.

Bild © picture-alliance/dpa

Die unbekannten Täter hatten bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zugeschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Über ein selbst gefertigtes Loch im Dach des Fotogeschäfts in Eschborn (Main-Taunus) stiegen sie in den Laden ein.

Die Räuber entwendeten eine große Anzahl zum Teil sehr hochwertiger Fotokameras und Zubehör. Sie verließen den Tatort wahrscheinlich ebenfalls durch den Dacheinstieg.

Das erbeutete Diebesgut hat einen Wert von rund 200.000 Euro. Der entstandene Sachschaden am Dach beläuft sich hingegen auf gerade mal 500 Euro, so die Schätzung der Polizei. Hinweise auf den oder die Täter, die zwischen Donnerstag, 16.40 Uhr und Freitag, 7 Uhr, agiert haben müssen, gibt es nicht.