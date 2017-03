Weltkriegsbombe in Wohngebiet gefunden

Kanalarbeiter sind am Mittwoch in Babenhausen auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der Kampfmittelräumdienst ist ausgerückt.

Kanalarbeiter haben gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen an der Kreuzung Storchenweg/ Finkenweg in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Kreuzung und angrenzende Straßen seien abgesperrt worden, teilte die Polizei mit. Sie lägen im Wohngebiet "Ost".

Die gebildete Sicherheitszone hat einen Radius von 500 Metern. Fußgänger dürfen nach Polizeiangaben nicht in diesem Abschnitt unterwegs sein. Mit Lautsprechern informierte eine Streifenbesatzung die Anwohner über Fund und Evakuierung.

Die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes sind laut Polizei vor Ort. Um 14 Uhr sollte die Entschärfung beginnen.