Im Fall der in einem Rodgauer Badesee vermissten Schwimmerin schwindet die Hoffnung, sie noch lebend zu finden. Die Suchmaßnahmen wurden am Samstag zurückgefahren.

Das Strandbad Rodgau aus der Vogelperspektive Bild © Uwe Gerritz (hessenschau.de)

Noch immer fahren gelegentlich Suchboote die Wasseroberfläche des Strandbads im Rodgauer Stadtteil Nieder-Roden (Offenbach) ab. Ein Hubschrauber kreist ab und zu über dem Gewässer, in dem seit Donnerstagabend eine Schwimmerin vermisst wird.

Kaum noch Hoffnung

Hoffnung, die Frau lebend aus dem See zu bergen, haben die Rettungskräfte aber nicht mehr. Sollte sie tatsächlich untergegangen sein, wäre sie nun seit knapp zwei Tagen im Wasser. Auch eine Absuche des Uferbereichs rund um den See blieb bislang ohne Ergebnis.

Am Freitag war den ganzen Tag bis etwa 21 Uhr mit Tauchern, Spürhunden und einem Sonarboot nach der Vermissten gesucht worden. Mittlerweile wurden die Suchmaßnahmen eingeschränkt. "Es findet keine permanente Suche mehr statt", sagte ein Polizeisprecher. Inwieweit am Samstag noch einmal Taucher zum Einsatz kommen sollen, konnte er nicht sagen. Das Strandbad soll auch am Wochenende noch geschlossen bleiben.

Sachen lagen am Strand

Zur Identität der Vermissten machten die Beamten bislang keine Angaben. Bekannt ist, dass sie als gute Schwimmerin galt. Sie war nach Angaben der Polizei zuletzt am Donnerstag gegen 17 Uhr an dem See gesehen worden.

Dort fand an diesem Tag eine Operettenvorführung statt, die gegen 20 Uhr endete. Als das Bad danach schließen wollte, fiel auf, dass die Sachen der Frau, die zuvor schwimmen gegangen sein soll, noch am Strand lagen. Der Bademeister alarmierte daraufhin die Rettungskräfte, die die Suchmaßnahmen einleiteten.