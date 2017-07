Keime in fast jedem sechsten Eis

Bei Kontrollen in hessischen Eisdielen sind auch in diesem Sommer wieder zahlreiche Hygienemängel festgestellt worden. Fast jede sechste Kugel ist demnach mit Keimen belastet. Grundsätzlich gilt: Aber bitte ohne Sahne.

Wer sich ein Himbeer-Eis ohne Sahne schmecken lässt, ist statistisch gesehen auf der sicheren Seite. Bei lediglich 9,3 Prozent der getesteten Fruchteis-Sorten wurden in Untersuchungen des Hessischen Landeslabors Hygienemängel beanstandet, wie die Prüfer am Freitag mitteilten.

Um einiges kritischer sieht es dagegen beim Milchspeiseeis aus. Vanille, Nuss, Schokolade & Co. weisen in 13,5 Prozent der Fälle eine Keim-Belastung auf. Bei den auf Basis von günstigerem Pflanzenfett zubereiteten Sorten lag der Wert sogar bei 21 Prozent. Überprüft wurden insgesamt 259 Proben aus hessischen Eisdielen, fast jede sechste davon (15,4 Prozent) war im Durchschnitt belastet – ein Anstieg von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Sahne besonders belastet

"Gesundheitlich bedenklich waren diese Befunde nicht, insofern können wir die Verbraucher beruhigen", sagte Landeslabor-Direktor Hubertus Brunn. So wurden zwar keine Salmonellen oder Listerien festgestellt, wohl aber fäkale Verunreinigungen. "Die Gründe für Keime im Speiseeis liegen fast immer in der nicht sachgerechten Handhabung der Eisportionierer. Diese werden oft in stehendem Wasser aufbewahrt oder gar mit unsauberen Lappen abgewischt", erklärte Brunn.

Lediglich eine fifty-fifty Chance auf unbedenkliche Ware gibt es indes bei Schlagsahne. Von 102 genommenen Proben wiesen 50 hygienische Mängel auf. Auch hier liege der Grund oft in der mangelnden Reinigung, Desinfektion oder Wartung der Aufschlagautomaten, so die Experten. "Wenn flüssige Sahne über Nacht im Gerät verbleibt und nicht ausreichend gekühlt wird, können sich Keime dort munter vermehren", sagte Labor-Chef Brunn. Nach 61 Prozent Mängelquote im Vorjahr ist der Wert immerhin leicht rückläufig.