Sieben Autos sind auf der A5 bei Frankfurt ineinander gekracht. Acht Menschen verletzten sich, darunter Kinder. Gaffer und eine fehlende Rettungsgasse störten die Einsatzkräfte.

An dem Unfall auf der A5 in südlicher Richtung zwischen Bad Homburger Kreuz und Nordwestkreuz Frankfurt waren sieben Autos beteiligt. Wie es zu der Massenkarambolage am Samstag um kurz vor 14.30 Uhr kam, ist nach Angaben einer Sprecherin der Autobahnpolizei Frankfurt unklar.

Acht Menschen wurden verletzt, darunter Kinder. Sie wurden von Einsatzkräften der Bad Homburger Feuerwehr versorgt. Nach deren Angaben versorgte auch ein Rettungshubschrauber die Verletzten. In Lebensgefahr befindet sich niemand von ihnen.

Stau in beiden Richtungen

Behindert wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst von Autofahrern, die gafften und die stark beschädigten Unfallautos filmten, anstatt eine Rettungsgasse zu bilden. Die Situation vor Ort sei "katastrophal" gewesen, sagte ein Polizist. Ähnlich berichtete es die "Bild"-Zeitung .

Die A5 blieb wegen herumliegender Autotrümmer und der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen in südlicher Richtung für längere Zeit gesperrt. Ein Stau bildete sich. Auf der Gegenfahrbahn geriet der Verkehr wegen Gaffern ebenfalls ins Stocken.